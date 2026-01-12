Sitek wspiera JNR-a, Buszu odpowiada dokumentem na diss

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Kontrowersje wokół nieistniejącej już wytwórni Lucky Dice wracają. Choć marka od kilku lat nie funkcjonuje, jej dawni twórcy – Buszu, JNR i Sitek – ponownie znaleźli się w centrum medialnego beefu.

Diss JNR-a i wsparcie Sitka

Dwa miesiące temu Buszu, właściciel Lucky Dice, opublikował godzinny film dokumentalny przedstawiający historię swojej marki. Reakcją JNR-a był diss wymierzony w Buszu, a wsparcia udzielił mu Sitek, udostępniając diss w swoich mediach społecznościowych i jasno pokazując, po której stronie konfliktu stoi.

Odpowiedź Busza: 13-minutowy film

Buszu postanowił odpowiedzieć nie muzycznie, lecz w formie 13-minutowego filmu, w którym krok po kroku odnosi się do zarzutów JNR-a.

„Nie lubię ‘afer’ i internetowych rozliczeń, ale tym razem było za dużo przekłamań w kontekście mojego dokumentu o Lucky Dice Music, żeby to po prostu zignorować. W tym materiale na spokojnie przechodzę przez każdy zarzut i pokazuję, gdzie fakty mijają się z narracją” – napisał pod filmem.

Buszu dodał, że w filmie odnosi się merytorycznie do wszystkich zarzutów, nie zamierzając eskalować konfliktu ani robić „igrzysk”. Podkreślił też, że podczas współpracy z JNR-em działał w jego interesie, a gdy artysta wybrał współpracę z Sitkiem, zakończyli współpracę rozliczeniem środków za sprzęt i każdy poszedł w swoją stronę.