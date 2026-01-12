CGM

Sitek wspiera JNR-a, Buszu odpowiada dokumentem na diss

Kontrowersje wokół Lucky Dice

2026.01.12

opublikował:

Sitek wspiera JNR-a, Buszu odpowiada dokumentem na diss

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Kontrowersje wokół nieistniejącej już wytwórni Lucky Dice wracają. Choć marka od kilku lat nie funkcjonuje, jej dawni twórcy – Buszu, JNR i Sitek – ponownie znaleźli się w centrum medialnego beefu.

Diss JNR-a i wsparcie Sitka

Dwa miesiące temu Buszu, właściciel Lucky Dice, opublikował godzinny film dokumentalny przedstawiający historię swojej marki. Reakcją JNR-a był diss wymierzony w Buszu, a wsparcia udzielił mu Sitek, udostępniając diss w swoich mediach społecznościowych i jasno pokazując, po której stronie konfliktu stoi.

Odpowiedź Busza: 13-minutowy film

Buszu postanowił odpowiedzieć nie muzycznie, lecz w formie 13-minutowego filmu, w którym krok po kroku odnosi się do zarzutów JNR-a.

„Nie lubię ‘afer’ i internetowych rozliczeń, ale tym razem było za dużo przekłamań w kontekście mojego dokumentu o Lucky Dice Music, żeby to po prostu zignorować. W tym materiale na spokojnie przechodzę przez każdy zarzut i pokazuję, gdzie fakty mijają się z narracją” – napisał pod filmem.

Buszu dodał, że w filmie odnosi się merytorycznie do wszystkich zarzutów, nie zamierzając eskalować konfliktu ani robić „igrzysk”. Podkreślił też, że podczas współpracy z JNR-em działał w jego interesie, a gdy artysta wybrał współpracę z Sitkiem, zakończyli współpracę rozliczeniem środków za sprzęt i każdy poszedł w swoją stronę.

Tagi


Popularne newsy

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16
NEWS

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”
NEWS

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”

Wiemy, co Taco Hemingway podarował swojej ukochanej na święta. Prezent wykonał inny raper
NEWS

Wiemy, co Taco Hemingway podarował swojej ukochanej na święta. Prezent wykonał inny raper

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów
NEWS

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów

Członek Dixon37 wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?
NEWS

Członek Dixon37 wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?

Nie żyje jeden z najpopularniejszych wokalistów kolumbijskich. Muzyk zginął w katastrofie awionetki w Kolumbii
NEWS

Nie żyje jeden z najpopularniejszych wokalistów kolumbijskich. Muzyk zginął w katastrofie awionetki w Kolumbii

Fetty Wap wyszedł z więzienia po trzech latach. Wyrok skrócony o połowę
NEWS

Fetty Wap wyszedł z więzienia po trzech latach. Wyrok skrócony o połowę

Polecane

CGM
Fetty Wap o pobycie w więzieniu: 50 Cent nie odwrócił się od niego ani na chwilę

Fetty Wap o pobycie w więzieniu: 50 Cent nie odwrócił się od niego ani ...

50 Cent wspierał rapera od początku odsiadki

2 godziny temu

CGM
Karolina Korwin-Piotrowska zachwycona gestem Dody: „Możecie mówić o niej, co chcecie”

Karolina Korwin-Piotrowska zachwycona gestem Dody: „Możecie mówić o ni ...

Doda po raz kolejny pokazała swoje ogromne serce dla zwierząt

2 godziny temu

CGM
Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę małżeńską rok po ślubie: „Może jesteśmy psychiczni”

Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę małżeńską rok po ślubi ...

Odnowienie przysięgi zbiegło się z 21. urodzinami Roksany

2 godziny temu

CGM
Ludwig Göransson zdobywa Złoty Glob 2026 za najlepszą muzykę oryginalną do filmu Sinners

Ludwig Göransson zdobywa Złoty Glob 2026 za najlepszą muzykę oryginaln ...

Dla Göranssona to szósta nominacja do Złotego Globa i druga wygrana w karierze

3 godziny temu

CGM
Ed Sheeran zmienił nawyki podczas tras koncertowych – jak dba o zdrowie i energię?

Ed Sheeran zmienił nawyki podczas tras koncertowych – jak dba o ...

Nowe rytuały po koncertach

3 godziny temu

CGM
Andrea Bocelli wystąpi u boku Mariah Carey podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk 2026 w Mediolanie

Andrea Bocelli wystąpi u boku Mariah Carey podczas ceremonii otwarcia ...

Ceremonia otwarcia na San Siro

3 godziny temu