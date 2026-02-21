Singlem „Omen” Frontside zapowiada album „Nemesis”

Frontside prezentuje pierwszy singiel i teledysk zapowiadające nadchodzący album „Nemesis”. Utwór „Omen” to intensywna, wielowymiarowa kompozycja, poruszająca temat krótkowzroczności współczesnego człowieka – ludzi niezdolnych dostrzec nadchodzących zmian i przygotować się na ich konsekwencje.

„Omen” – głos niepokoju

Singiel jest wyrazem niepokoju wobec świata, który zmienia się szybciej, niż jesteśmy gotowi to przyznać. Tytułowy omen symbolizuje zjawisko jeszcze nienazwane, lecz znacząco podważające fundamenty znanej nam rzeczywistości i poczucie bezpieczeństwa.

Muzycznie utwór łączy charakterystyczną dla Frontside precyzję i finezję brzmienia z emocjonalną surowością, tworząc przestrzeń, w której niepokój staje się namacalny.

Album „Nemesis” – nowe otwarcie

Album „Nemesis” ukaże się 20 marca 2026 roku i jest pierwszym wydawnictwem Frontside od ośmiu lat oraz debiutem z nowym wokalistą – Mollie’m. Prace nad materiałem trwały latami, a każdy element został dopracowany z bezkompromisową konsekwencją.

Płyta prezentuje zespół w najbardziej dojrzałej i bezlitosnej odsłonie: aranżacje są rozbudowane, brzmienie cięższe, a emocjonalny ładunek silniejszy niż kiedykolwiek. Niektóre utwory mają niemal apokaliptyczny charakter, potęgując dramaturgię kompozycji.

Warstwa liryczna bezkompromisowo punktuje bolączki współczesnego świata: konflikty, hipokryzję, napięcia społeczne i wewnętrzne rozdarcie człowieka żyjącego w chaosie. Frontside pozostaje symbolem buntu, sprzeciwu i ewolucji — i dokładnie tym jest „Nemesis”.

Singiel i teledysk

Za produkcję teledysku „Omen” odpowiada Marcin Halerz, który w mistrzowski sposób uchwycił intensywność i wielowymiarowość utworu.

Tracklista albumu „Nemesis”