Singlem „Omen” Frontside zapowiada album „Nemesis”

2026.02.21

Frontside prezentuje pierwszy singiel i teledysk zapowiadające nadchodzący album „Nemesis”. Utwór „Omen” to intensywna, wielowymiarowa kompozycja, poruszająca temat krótkowzroczności współczesnego człowieka – ludzi niezdolnych dostrzec nadchodzących zmian i przygotować się na ich konsekwencje.

„Omen” – głos niepokoju

Singiel jest wyrazem niepokoju wobec świata, który zmienia się szybciej, niż jesteśmy gotowi to przyznać. Tytułowy omen symbolizuje zjawisko jeszcze nienazwane, lecz znacząco podważające fundamenty znanej nam rzeczywistości i poczucie bezpieczeństwa.

Muzycznie utwór łączy charakterystyczną dla Frontside precyzję i finezję brzmienia z emocjonalną surowością, tworząc przestrzeń, w której niepokój staje się namacalny.

Album „Nemesis” – nowe otwarcie

Album „Nemesis” ukaże się 20 marca 2026 roku i jest pierwszym wydawnictwem Frontside od ośmiu lat oraz debiutem z nowym wokalistą – Mollie’m. Prace nad materiałem trwały latami, a każdy element został dopracowany z bezkompromisową konsekwencją.

Płyta prezentuje zespół w najbardziej dojrzałej i bezlitosnej odsłonie: aranżacje są rozbudowane, brzmienie cięższe, a emocjonalny ładunek silniejszy niż kiedykolwiek. Niektóre utwory mają niemal apokaliptyczny charakter, potęgując dramaturgię kompozycji.

Warstwa liryczna bezkompromisowo punktuje bolączki współczesnego świata: konflikty, hipokryzję, napięcia społeczne i wewnętrzne rozdarcie człowieka żyjącego w chaosie. Frontside pozostaje symbolem buntu, sprzeciwu i ewolucji — i dokładnie tym jest „Nemesis”.

Singiel i teledysk

Za produkcję teledysku „Omen” odpowiada Marcin Halerz, który w mistrzowski sposób uchwycił intensywność i wielowymiarowość utworu.

Tracklista albumu „Nemesis”

  1. INITIUM

  2. OMEN

  3. KAPŁANI DIABŁA

  4. ZOSTANIECIE Z NICZYM

  5. ALFA I OMEGA

  6. TO WSZYSTKO CO MASZ

  7. WEJDŹ PROSTO W NOWY SYSTEM

  8. NA KRAWĘDZI

  9. CHAOSU NASTAŁ CZAS

  10. SZTYLET, BRZYTWA, HAK I SZNUR

  11. CZAS ZABIJANIA

  12. NEMESIS

  13. TERMINUS

