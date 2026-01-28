CGM

Sienna Spiro z teledyskiem do „Die On This Hill”

Czarno-biały klip ukazuje emocjonalną głębię utworu

2026.01.28

opublikował:

Sienna Spiro z teledyskiem do „Die On This Hill”

Brytyjska artystka Sienna Spiro połączyła siły z renomowanym reżyserem Cole’em Bennettem z Lyrical Lemonade, by stworzyć wyczekiwany teledysk do singla „Die On This Hill”. Czarno-biały klip ukazuje emocjonalną głębię utworu, opowiadającego o uporze w miłości – zostawaniu mimo świadomości, że powinna się odejść.

Koncept teledysku

W skromnie urządzonym pokoju Spiro siedzi naprzeciw naturalnej wielkości manekina, śpiewając prosto z serca. W innych ujęciach tańczy z manekinem, a w miarę rozwoju utworu widzimy ją leżącą na podłodze wśród strzępów tkaniny i kłębków waty – symboli pustej iluzji miłości.

Sienna mówi: – „Poznawanie nowych przyjaciół zawsze jest wyjątkowe, ale możliwość pracy z nimi to prawdziwy przywilej. Jestem ogromnie wdzięczna za miłość, którą tę piosenkę obdarzono do tej pory, oraz za współpracę z Cole’em, którego mogę nazwać przyjacielem.”

Cole Bennett dodaje: – „Nigdy wcześniej nie robiłem klipu dla artystki popowej, więc było to nowe terytorium. Byłem zestresowany, ale ekscytacja była silniejsza. Jestem niesamowicie wdzięczny, że mogłem pracować z Sienną.”

Sukces singla „Die On This Hill”

Premiera teledysku zbiega się z utrzymującą się pozycją utworu w Top 10 globalnej listy Spotify (obecnie 10. miejsce). Sienna Spiro jest trzecią Brytyjką (obok RAYE i Olivii Dean) notowaną w globalnym zestawieniu, a jedyną, która nie wydała jeszcze debiutanckiego albumu.

Ballada zgromadziła ponad 200 mln streamów i znalazła się na listach przebojów Spotify w 28 krajach, w tym w Top 50 w 20 państwach. W USA utwór osiągnął 12. pozycję, a w Wielkiej Brytanii – 8. „Die On This Hill” zbliża się również do Top 50 Billboard Hot 100.

Występy telewizyjne i nadchodząca trasa

W 2026 r. Sienna wykonała singiel w programach:

  • The Tonight Show Starring Jimmy Fallon,

  • Later… with Jools Holland,

  • The Today Show.

Artystka szykuje się również do debiutanckiej trasy po USA – bilety na The Visitor Tour wyprzedały się momentalnie, a do harmonogramu dodano kolejne występy.

Kariera i inspiracje Sienny Spiro

Sienna działa w duchu DIY, komponując pierwsze piosenki od 10. roku życia. Do jej inspiracji należą Frank Ocean, Etta James, Frank Sinatra i Amy Winehouse. Wydana wcześniej debiutancka EP-ka „Sink Now, Swim Later” przyniosła singiel „MAYBE.”, który trafił na szczyty wiralowych list Spotify na świecie.

Brytyjka znalazła się wśród artystów wartych obserwowania w 2026 r. w mediach takich jak Billboard, Stereogum, Pigeons & Planes, HypeBae i L’Officiel. Ponadto nominowana jest do BRIT Awards Critics’ Choice 2026, do grona wcześniejszych laureatów należeli m.in. Adele, Dua Lipa, James Blake, Lewis Capaldi i Sam Smith.

Tagi


Popularne newsy

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie
NEWS

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie
NEWS

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby
NEWS

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026
NEWS

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo
NEWS

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń
NEWS

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń

Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące brytyjskich żołnierzy
NEWS

Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące brytyjskich żołnierzy

Polecane

CGM
Charli XCX i Kylie Jenner w nowym teledysku do „Residue” z filmu „The Moment”

Charli XCX i Kylie Jenner w nowym teledysku do „Residue” z filmu &#822 ...

W filmie Charli wciela się w fikcyjną wersję samej siebie

57 minut temu

CGM
A$AP Rocky podwaja swoje osiągnięcia w Top 10 na Billboardzie

A$AP Rocky podwaja swoje osiągnięcia w Top 10 na Billboardzie

Pełen sukces na listach przebojów

1 godzinę temu

CGM
Pozew o napaść seksualną przeciwko Marilynowi Mansonowi przywrócony na mocy nowego prawa w Kalifornii

Pozew o napaść seksualną przeciwko Marilynowi Mansonowi przywrócony na ...

„Jesteśmy zachwyceni tym, że sprawa została przywrócona" - mówią prawnicy Ashley Walters

1 godzinę temu

CGM
Harry Styles wspiera lokalne sceny muzyczne w Wielkiej Brytanii. Funt z każdego biletu na jego koncert trafi do LIVE Trust

Harry Styles wspiera lokalne sceny muzyczne w Wielkiej Brytanii. Funt ...

Styles dołącza do takich artystów jak Coldplay, Sam Fender, Pulp, Katy Perry i Mumford & Sons

1 godzinę temu

CGM
Konflikt w rodzinie Beckhamów: ultimatum wobec Brooklyna i Nicoli Peltz

Konflikt w rodzinie Beckhamów: ultimatum wobec Brooklyna i Nicoli Pelt ...

Mimo poczucia zdrady, David i Victoria chcą pojednać się z pierworodnym

1 godzinę temu

CGM
Empire of the Sun wracają do Polski

Empire of the Sun wracają do Polski

Ikony alternatywnego elektro-popu wystąpią w Warszawie

2 godziny temu