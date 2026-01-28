Sienna Spiro z teledyskiem do „Die On This Hill”

Brytyjska artystka Sienna Spiro połączyła siły z renomowanym reżyserem Cole’em Bennettem z Lyrical Lemonade, by stworzyć wyczekiwany teledysk do singla „Die On This Hill”. Czarno-biały klip ukazuje emocjonalną głębię utworu, opowiadającego o uporze w miłości – zostawaniu mimo świadomości, że powinna się odejść.

Koncept teledysku

W skromnie urządzonym pokoju Spiro siedzi naprzeciw naturalnej wielkości manekina, śpiewając prosto z serca. W innych ujęciach tańczy z manekinem, a w miarę rozwoju utworu widzimy ją leżącą na podłodze wśród strzępów tkaniny i kłębków waty – symboli pustej iluzji miłości.

Sienna mówi: – „Poznawanie nowych przyjaciół zawsze jest wyjątkowe, ale możliwość pracy z nimi to prawdziwy przywilej. Jestem ogromnie wdzięczna za miłość, którą tę piosenkę obdarzono do tej pory, oraz za współpracę z Cole’em, którego mogę nazwać przyjacielem.” Cole Bennett dodaje: – „Nigdy wcześniej nie robiłem klipu dla artystki popowej, więc było to nowe terytorium. Byłem zestresowany, ale ekscytacja była silniejsza. Jestem niesamowicie wdzięczny, że mogłem pracować z Sienną.”

Sukces singla „Die On This Hill”

Premiera teledysku zbiega się z utrzymującą się pozycją utworu w Top 10 globalnej listy Spotify (obecnie 10. miejsce). Sienna Spiro jest trzecią Brytyjką (obok RAYE i Olivii Dean) notowaną w globalnym zestawieniu, a jedyną, która nie wydała jeszcze debiutanckiego albumu.

Ballada zgromadziła ponad 200 mln streamów i znalazła się na listach przebojów Spotify w 28 krajach, w tym w Top 50 w 20 państwach. W USA utwór osiągnął 12. pozycję, a w Wielkiej Brytanii – 8. „Die On This Hill” zbliża się również do Top 50 Billboard Hot 100.

Występy telewizyjne i nadchodząca trasa

W 2026 r. Sienna wykonała singiel w programach:

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ,

Later… with Jools Holland ,

The Today Show.

Artystka szykuje się również do debiutanckiej trasy po USA – bilety na The Visitor Tour wyprzedały się momentalnie, a do harmonogramu dodano kolejne występy.

Kariera i inspiracje Sienny Spiro

Sienna działa w duchu DIY, komponując pierwsze piosenki od 10. roku życia. Do jej inspiracji należą Frank Ocean, Etta James, Frank Sinatra i Amy Winehouse. Wydana wcześniej debiutancka EP-ka „Sink Now, Swim Later” przyniosła singiel „MAYBE.”, który trafił na szczyty wiralowych list Spotify na świecie.

Brytyjka znalazła się wśród artystów wartych obserwowania w 2026 r. w mediach takich jak Billboard, Stereogum, Pigeons & Planes, HypeBae i L’Officiel. Ponadto nominowana jest do BRIT Awards Critics’ Choice 2026, do grona wcześniejszych laureatów należeli m.in. Adele, Dua Lipa, James Blake, Lewis Capaldi i Sam Smith.