Sidney Polak ujawnia kulisy rozstania z T.Love. Został zwolniony przez Muńka SMS-em

Rozstanie Sidneya Polaka z T.Love odbiło się szerokim echem w środowisku muzycznym. Perkusista po 35 latach współpracy został poinformowany o zwolnieniu wiadomością SMS od Muńka Staszczyka. Muzyk postanowił ujawnić szczegóły sytuacji i skomentować decyzję zespołu.

Zwolnienie po 35 latach. Decyzja przyszła SMS-em

Sidney Polak był jednym z filarów T.Love, obok Muńka Staszczyka mając najdłuższy staż w grupie. Ostatni koncert zagrał w Lublinie, jednak to komunikat sprzed występu zaszokował fanów. Muzyk odsłonił kulisy rozstania w rozmowie z Onetem, ujawniając, że informację o zakończeniu współpracy dostał nagle i w formie krótkiego SMS-a.

Pełny cytat Sidneya Polaka z oryginalnego tekstu

„W wiadomości Muniek swoją decyzję umotywował tym, że miałem kilka lat temu jakiś pozamuzyczny konflikt z kolegami, którzy wrócili niedawno do składu, i że robi to dla dobra zespołu. Dziwne tłumaczenie, którego kompletnie nie rozumiem. Jeszcze niedawno wszystkim pisał, że się cieszy na nową płytę i że gramy w tym składzie co najmniej do końca jej promocji. To oczywiście jego zespół, ale ustalenia w tak poważnym przedsiębiorstwie, jakim jest T.Love, coś znaczą” – mówi teraz Sidney Polak.

Nowa płyta T.Love bez Sidneya Polaka

Perkusista zdążył nagrać swoje partie na zapowiadany album „Orajt”, który ukaże się w marcu 2026 roku. Fani znają już pierwsze single z płyty, m.in. „Mimo wszystko”, „Orajt”, „Buty” i „Księżyc nad Rakowcem”. Sidney Polak przyznał, że po reaktywacji T.Love zmienił się sposób współpracy, co jego zdaniem wpływało na atmosferę i twórczy proces. Jak podkreśla, nie zawsze mógł identyfikować się z nowymi kierunkami muzycznymi.

Trudna atmosfera po reaktywacji zespołu

Muzyk zwrócił uwagę, że jego opinie mogły być odbierane jako zbyt stanowcze, a dodatkowo jako jedyny w składzie deklarował całkowitą abstynencję, co dodatkowo wpływało na relacje wewnątrz grupy.

Nowy rozdział w karierze Sidneya Polaka

Po odejściu z T.Love muzyk aktywnie rozwija inne projekty. Wspiera Jana Benedka w jego rodzinnym składzie BNDK, nagrywając nową wersję hitu „Warszawa”. Na początku 2026 roku ukaże się także utwór „Jestem z Polski”, napisany wspólnie przez Benedka i Polaka, pierwotnie proponowany T.Love, lecz odrzucony.

Sidney ma również trzy solowe albumy i bogate doświadczenie producenckie, w tym współpracę z Pezetem.