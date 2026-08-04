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Doda wygrała z bankiem w Sądzie Najwyższym. Po niemal 10 latach walki zapadło ostateczne rozstrzygnięcie

Wieloletni spór Dody z bankiem

2026.08.04

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Doda 2026 IG

Foto: @dodaqueen

Doda poinformowała o kolejnym sukcesie w wieloletnim sporze z jednym z banków. Jak przekazała artystka, Sąd Najwyższy oddalił skargi kasacyjne złożone przez bank, co oznacza, że wcześniejsze korzystne dla niej orzeczenia pozostają w mocy. Sprawa dotyczyła kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich i ciągnęła się przez blisko dekadę.

Wieloletni spór Dody z bankiem

Historia sięga niemal 10 lat wstecz, kiedy Dorota Rabczewska zdecydowała się zakwestionować zapisy swojej umowy kredytowej. W 2021 roku sąd uznał ją za nieważną z powodu nieuczciwych postanowień zawartych w kontrakcie.

Na tym jednak batalia się nie zakończyła. Bank próbował jeszcze podważyć wyrok, składając dwie skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy podtrzymał korzystny wyrok

Ostatecznie pełnomocnik wokalistki, radca prawny Radosław Górski, poinformował, że obie skargi kasacyjne zostały odrzucone.

Jak wyjaśnił, oznacza to, że bank nie zdołał podważyć prawa Dody do odsetek naliczanych od momentu wezwania do zapłaty ani zwrotu składek związanych z ubezpieczeniem kredytu.

To kończy kolejny etap wieloletniego sporu, potwierdzając wcześniejsze korzystne dla artystki rozstrzygnięcia.

Doda: „To może dać wam motywację do walki”

Po decyzji Sądu Najwyższego Doda przyznała, że była jedną z pierwszych osób w Polsce, które zdecydowały się wejść na drogę sądową przeciwko bankowi.

Artystka podziękowała swojemu pełnomocnikowi za wieloletnią pracę i podkreśliła, że jego działania pomogły jej doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału.

Jednocześnie zwróciła uwagę na dramatyczne skutki, jakie – jej zdaniem – nieuczciwe umowy kredytowe miały dla wielu osób.

„Wiem, że wielu z was przez te złodziejskie umowy potraciło rodziny, swoje dorobki życia, a czasami nawet i odbierało sobie życie. Dlatego z całego serca polecam tego prawnika, który je ratuje” – napisała Doda.

To nie jedyna sprawa sądowa wokalistki

Choć artystka może świętować sukces w sporze z bankiem, równolegle toczą się wobec niej inne postępowania.

Niedawno prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Dodzie i jej byłemu mężowi Emilowi S. w sprawie dotyczącej działania na szkodę wierzycieli. W ostatnich dniach wokalistka złożyła także zeznania w postępowaniu dotyczącym promocji suplementów diety, w którym nie przyznała się do stawianych jej zarzutów.

Wygrana przed Sądem Najwyższym jest jednak dla artystki ważnym sukcesem po latach walki z bankiem i zamyka kolejny rozdział jednej z najgłośniejszych spraw dotyczących kredytów frankowych.

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