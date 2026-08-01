Barack Obama oddał hołd Glenowi Hansardowi. Wzruszające słowa w letniej playliście byłego prezydenta USA

Barack Obama opublikował swoją coroczną letnią playlistę, a tym razem rozpoczął ją wyjątkowym hołdem dla Glena Hansarda. Były prezydent Stanów Zjednoczonych wspomniał zmarłego w tym tygodniu irlandzkiego muzyka, składając wyrazy współczucia jego rodzinie.

Barack Obama rozpoczął playlistę od utworu Glena Hansarda

Na swojej letniej playliście na 2026 rok Barack Obama umieścił utwór „Song Of Good Hope”, pochodzący z solowego albumu Glena Hansarda „Rhythm And Repose” z 2012 roku.

Publikując zestawienie ulubionych piosenek, były prezydent napisał, że to właśnie od tego utworu chciał rozpocząć listę.

– Michelle i ja uwielbiamy tę piosenkę Glena Hansarda, wspaniałego muzyka, który tragicznie zmarł w tym tygodniu. Nasze serca są z jego rodziną – przekazał Obama.

Świat muzyki żegna Glena Hansarda

Hołd Baracka Obamy dołączył do licznych wyrazów współczucia płynących ze świata muzyki. Po tragicznej śmierci artysty wspomnieniami podzielili się m.in. członkowie U2, Bruce Springsteen, Warren Ellis oraz Rachel Zegler.

Glen Hansard zginął 29 lipca w wypadku motocyklowym w miejscowości Lucan niedaleko Dublina. Miał 56 lat. Okoliczności zdarzenia nadal są wyjaśniane przez irlandzkie służby.

Na playliście znalazły się także największe gwiazdy

Tegoroczna letnia playlista Baracka Obamy obejmuje również utwory takich artystów jak The Strokes, Noah Kahan, Mumford & Sons z udziałem Hoziera, Doechii, SZA, Anderson .Paak, a także klasyczne nagrania Davida Bowiego, The Police, Neila Younga, Johnny’ego Casha i Chaki Khan.

Były prezydent USA od lat publikuje swoje muzyczne rekomendacje, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem fanów na całym świecie.