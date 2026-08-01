CGM

Glen Hansard zagrał ostatni koncert na kilka godzin przed śmiercią. Nagranie z kameralnego występu trafiło do sieci

Glen był stałym gościem w pubie

2026.08.01

opublikował:

Glen Hansard

Do sieci trafiło wyjątkowe nagranie przedstawiające ostatni występ Glena Hansarda. Irlandzki muzyk zagrał kameralny koncert w swoim ulubionym pubie zaledwie kilka godzin przed tragicznym wypadkiem motocyklowym, w którym zginął. Film poruszył fanów na całym świecie i stał się symbolem pożegnania z jednym z najwybitniejszych irlandzkich artystów.

Ostatni koncert w ulubionym pubie

Nagranie zostało zarejestrowane wieczorem 28 lipca w pubie The Wren’s Nest w dublińskiej dzielnicy Chapelizod, gdzie regularnie odbywają się tradycyjne sesje muzyki irlandzkiej.

Na filmie Glen Hansard śpiewa i gra na gitarze akustycznej przed niewielką publicznością. Według świadków artysta opuścił lokal dopiero o godzinie zamknięcia.

Dla wielu fanów wers ten nabrał dziś wyjątkowo symbolicznego znaczenia.

Kilka godzin później doszło do tragedii

Nad ranem, około godziny 4:30, Glen Hansard uległ śmiertelnemu wypadkowi motocyklowemu w miejscowości Lucan, niedaleko Dublina. Według dotychczasowych informacji był to wypadek z udziałem jednego pojazdu.

Irlandzkie służby nadal wyjaśniają okoliczności zdarzenia i apelują do świadków o przekazywanie informacji mogących pomóc w śledztwie.

W pubie był stałym gościem

Osoby obecne podczas ostatniego występu wspominają, że atmosfera była niezwykle kameralna. Jeden z uczestników przyznał, że był pod ogromnym wrażeniem talentu muzyka.

Właściciele The Wren’s Nest również pożegnali artystę we wzruszającym wpisie. Podkreślili, że przez lata zawsze z dumą gościli Hansarda i zapamiętają go jako niezwykle utalentowanego oraz hojnego człowieka, który swoją muzyką dawał ludziom wiele radości.

Świat muzyki wciąż oddaje hołd Glenowi Hansardowi

Po śmierci Glena Hansarda z całego świata napływają wyrazy współczucia. Hołd artyście oddali już między innymi U2, Bruce Springsteen, Rachel Zegler, Warren Ellis, a także były prezydent USA Barack Obama, który umieścił utwór Hansarda na swojej letniej playliście.

Glen Hansard był liderem zespołu The Frames, współtwórcą duetu The Swell Season oraz laureatem Oscara za utwór „Falling Slowly” z filmu „Once”. Jego ostatni występ stał się niezwykle poruszającym pożegnaniem z artystą, którego twórczość na zawsze zapisała się w historii muzyki.

Tagi


Popularne newsy

Bambi Oki
NEWS

bambi pokazała gorące zdjęcia z wakacji: „Bujam się tylko z GOAT-ami”

BTS k-pop
NEWS

BTS rezygnują z udziału w Grammy 2027. Zespół protestuje przeciwko nowej kategorii stworzonej dla K-Popu

Fagata
NEWS

Fagata nie wystąpi na Baltic Drive Festival. Organizatorzy odwołali jej koncert

Belmondo
NEWS

Belmondo zatrzymany po niepokojącej transmisji na żywo. Raper szarpał swoją partnerkę za włosy

Fagata Natalisa
NEWS

Natalisa przerywa milczenie po aferze z Fagatą. Mówi o groźbach śmierci i ogromnym stresie

_Julia Wieniawa OWF @piotr_tarasewicz - @cgm
NEWS

Julia Wieniawa zaśpiewa na dwóch stadionowych koncertach u boku międzynarodowej gwiazdy

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

Wyjątkowa kolekcja Eminema trafi na aukcję. Fani będą mogli wylicytować 117 podpisanych par butów

Polecane

CGM
Boy George 2026 ig

Boy George odpowiada na falę krytyki po proizraleskiej piosence. &#822 ...

"Mam współczucie dla obu stron"

3 minuty temu

CGM
Nick Cave

Nick Cave & The Bad Seeds zaskoczyli fanów. Niespodziewany koncer ...

Zespół pracuje nad nowym materiałem

12 minut temu

CGM
Barack Obama

Barack Obama oddał hołd Glenowi Hansardowi. Wzruszające słowa w letnie ...

"Nasze serca są z jego rodziną"

15 minut temu

CGM
Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne doczeka się własnych domów strachu. Universal Studios od ...

Nowe atrakcje w Universal Studios mają być kolejnym elementem rozwijania dziedzictwa Króla Ciemności

21 minut temu

CGM
Sinead O'Connor

Adele Bertei twierdzi, że Sinéad O’Connor „pozbawiła” Davi ...

Chodzi o ostatni, niewydany album artystki

25 minut temu

CGM
Sam Fender Olivia Dean YT

Sam Fender i Olivia Dean przeszli do historii. „Rein Me In&#8221 ...

Pasmo sukcesów Sama Fendera i Olivii Dean

29 minut temu