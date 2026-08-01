CGM

Boy George odpowiada na falę krytyki po proizraleskiej piosence. „Przychodzę z przesłaniem pokoju”

"Mam współczucie dla obu stron"

2026.08.01

opublikował:

Boy George 2026 ig

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