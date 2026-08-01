Boy George odpowiada na falę krytyki po proizraleskiej piosence. „Przychodzę z przesłaniem pokoju”

Boy George przerwał milczenie po burzliwej reakcji na swój nowy utwór „We Will Dance Again”. Wokalista Culture Club odniósł się do zarzutów, które pojawiły się po premierze piosenki, podkreślając, że jego intencją nie było szerzenie nienawiści, lecz apel o pokój.

Kontrowersje wokół utworu „We Will Dance Again”

Kilka dni temu Boy George opublikował utwór „We Will Dance Again”, który wywołał ogromne emocje w mediach społecznościowych. Krytycy zwrócili uwagę na fragment tekstu:

„Ty mówisz ludobójstwo, ja mówię wojna”

Piosenka spotkała się z ostrą krytyką części odbiorców, a niektórzy komentatorzy określili artystę mianem „negacjonisty ludobójstwa”. Niedługo później ogłoszono również, że Boy George wycofał się z udziału w londyńskiej produkcji musicalu „Jesus Christ Superstar”.

Boy George: „Mam współczucie dla obu stron”

W opublikowanym oświadczeniu muzyk stanowczo odrzucił zarzuty, że nie okazuje empatii wobec Palestyńczyków.

– Sugestia, że nie współczuję Palestyńczykom, jest nieprawdziwa i absurdalna. Jestem zdruzgotany śmiercią niewinnych ludzi po obu stronach tego konfliktu i apeluję o pokój – napisał.

Boy George wyjaśnił, że inspiracją do stworzenia utworu była jego wizyta na wystawie poświęconej ofiarom ataku na festiwal muzyczny Nova z 7 października 2023 roku oraz rozmowy z rodzinami ofiar.

„To piosenka o pokoju”

Artysta podkreślił, że „We Will Dance Again” nie jest utworem nawołującym do konfliktu, lecz osobistą reakcją na tragedię ludzi, których poznał.

Jednocześnie zaznaczył, że jego zdaniem działania Izraela należy określać jako wojnę, a nie próbę zniszczenia narodu palestyńskiego. Dodał jednak, że szanuje prawo innych do odmiennej oceny sytuacji.

Piosenka powstała z pomocą sztucznej inteligencji

Boy George ujawnił również, że przy tworzeniu utworu wykorzystał sztuczną inteligencję. Jak przyznał, AI pomogła mu zrealizować projekt, który – jego zdaniem – trudno byłoby stworzyć w tradycyjny sposób.

Spór trwa

Nowa piosenka wywołała szeroką debatę w środowisku muzycznym. Część artystów ostro skrytykowała Boya George’a za przekaz utworu, podczas gdy sam wokalista podkreśla, że jego celem było okazanie solidarności z ofiarami ataku z 7 października oraz wezwanie do zakończenia przemocy.

W tle pozostaje także trwający międzynarodowy spór dotyczący oceny działań Izraela w Strefie Gazy. Różne organizacje i instytucje przedstawiają odmienne stanowiska w tej sprawie, a temat nadal budzi silne emocje na całym świecie.