Lukasyno: „Dziewięć lat temu uścisnąłem dłoń człowieka, który walczył w Powstaniu Warszawskim”. Poruszający wpis rapera w rocznicę Powstania Warszawskiego

Lukasyno opublikował w mediach społecznościowych osobisty wpis z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. Raper wrócił pamięcią do wyjątkowego spotkania z porucznikiem Mieczysławem Wroczyńskim ps. „Stary”, ostatnim mieszkającym w Białymstoku uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Artysta podkreślił, że była to jedna z najważniejszych chwil w jego życiu.

Wyjątkowe wspomnienie sprzed dziewięciu lat

Lukasyno przypomniał fotografię wykonaną dziewięć lat temu, na której ściska dłoń Mieczysława Wroczyńskiego. Powstaniec służył jako kapral podchorąży i dowódca plutonu łączności w I Batalionie „Lech Żelazny”, należącym do legendarnego zgrupowania Chrobry II.

Jak przyznał raper, zdjęcie nie jest dla niego zwykłą pamiątką.

„Nie jest ona dla mnie jedynie pamiątką. Jest przypomnieniem, że za słowami »wolność« i »Ojczyzna« stoją konkretni ludzie, ich odwaga, poświęcenie i często najwyższa cena.”

„Nic nie jest dane raz na zawsze”

W swoim wpisie Lukasyno zwrócił uwagę na to, jak z wiekiem zmieniło się jego spojrzenie na kwestie wolności i bezpieczeństwa. Podkreślił, że możliwość spokojnego życia nie jest czymś oczywistym i wymaga codziennej troski.

Artysta zaznaczył, że czuje wdzięczność za możliwość życia w Polsce i docenia fakt, że może bez obaw spędzać czas z rodziną i wracać wieczorem do domu. Jednocześnie zauważył, że wydarzenia na świecie pokazują, jak szybko historia i decyzje polityczne potrafią zmienić rzeczywistość.

Pamięć ważniejsza niż polityka

Raper podkreślił również, że niezależnie od zmieniających się władz powinny pozostać wartości, które jednoczą społeczeństwo. Wśród nich wymienił pamięć o bohaterach walczących o wolną Polskę, szacunek do ojczyzny, odpowiedzialność za swoje miejsce oraz poczucie wspólnoty.

Zdaniem Lukasyno to właśnie charakter i poświęcenie poprzednich pokoleń stanowią fundament siły narodu.

Na zakończenie swojego wpisu artysta oddał hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego, pisząc: