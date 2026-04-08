Sia zgodziła się płacic byłemu mężowi ponad 40 tysięcy dolarów alimentów

Sia zgodziła się płacić 42 500 USD miesięcznie alimentów na rzecz swojego byłego męża, Dana Bernada, w związku z opieką nad ich dwuletnim synem, Somersault Wonder Bernad. Płatności rozpoczęły się 1 kwietnia 2026 roku i będą obowiązywać do czasu, gdy dziecko ukończy 18 lat lub zakończy edukację pełnoetatową.

Sia tłumaczy wysokie alimenty

W mediach społecznościowych Sia wyjaśniła, że zgodziła się na tak wysoką kwotę, ponieważ stara się „kupić spokój” po trudnym roku. Piosenkarka podkreśliła, że mając główną opiekę nad synem i będąc jedynym rodzicem zarabiającym, musi stosować się do wysokich stawek alimentacyjnych obowiązujących w Kalifornii.

„Jestem trzeźwą, pracującą mamą, która próbuje kupić spokój. Mam główną opiekę nad naszym synem i ponieważ jestem jedynym rodzicem zarabiającym, nadal muszę płacić w Kalifornii niesamowicie wysokie alimenty” – napisała na X.

Sia opisała również trudności związane z procesem rozwodowym, który rozpoczęła w marcu 2025 roku, ponad dwa lata po ślubie w grudniu 2022 roku.

„To był horroryczny rok, ale nauczył mnie, jak radzić sobie w niezwykle trudnych sytuacjach, priorytetyzować rodzinę i nie pochłaniać negatywności innych ludzi.”

Warunki opieki i finansów

Poza miesięcznymi alimentami, Sia zgodziła się pokrywać koszty:

prywatnej szkoły syna,

ubezpieczenia zdrowotnego,

zajęć dodatkowych uzgodnionych przez rodziców,

kosztów opieki zdrowotnej nieobjętej ubezpieczeniem.

Była para uzgodniła wspólną opiekę prawną nad Somersaultem oraz harmonogram opieki fizycznej. Dan Bernad pierwotnie wnioskował o pełną opiekę i twierdził, że Sia jest nieodpowiednią matką, ale sąd odrzucił jego prośbę. Ponadto, Bernad domagał się ponad 250 000 USD miesięcznie w ramach tymczasowego wsparcia małżeńskiego, co zostało rozwiązane w grudniu 2025 roku.

Sia jest również matką dwóch dorosłych adoptowanych synów.

Sia cytuje klasykę

W zakończeniu swojego wpisu Sia przytoczyła słowa Alexandra Pope’a z 1771 roku: