Shia LaBeouf kontra FKA twigs. Aktor oskarża byłą partnerkę o łamanie ugody

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Konflikt między Shią LaBeoufem a FKA twigs ponownie trafił na pierwsze strony mediów. Aktor złożył nowe dokumenty sądowe, w których zarzuca byłej partnerce naruszenie warunków zawartej wcześniej ugody oraz próby prowadzenia sporu w przestrzeni publicznej zamiast w prywatnym arbitrażu.

Shia LaBeouf domaga się prywatnego arbitrażu

Jak informuje TMZ, Shia LaBeouf twierdzi, że zawarta w 2025 roku ugoda zobowiązuje obie strony do rozwiązywania wszelkich przyszłych sporów w drodze poufnego arbitrażu.

Zdaniem aktora FKA twigs próbuje podważyć zapisy dotyczące poufności i ponownie przenieść sprawę na drogę publicznego postępowania sądowego.

Aktor zarzuca byłej partnerce naruszanie warunków ugody

W dokumentach sądowych LaBeouf twierdzi, że piosenkarka kieruje pod jego adresem „liczne obraźliwe i nieistotne oskarżenia”, które – jego zdaniem – mają szkodzić jego wizerunkowi.

Aktor uważa również, że FKA twigs wykorzystuje postępowanie sądowe do publicznego komentowania ich przeszłości, mimo obowiązujących zapisów o zachowaniu poufności.

Spór dotyczy wcześniejszego pozwu

Konflikt pomiędzy byłymi partnerami rozpoczął się po pozwie złożonym przez FKA twigs, w którym artystka oskarżyła LaBeoufa o przemoc w czasie ich związku oraz przedstawiła inne poważne zarzuty.

Shia LaBeouf konsekwentnie zaprzeczał tym oskarżeniom. Ostatecznie strony zawarły ugodę w 2025 roku, kończąc tamto postępowanie.

Nowy pozew ponownie zaostrzył konflikt

Na początku 2026 roku FKA twigs wniosła kolejny pozew, domagając się uznania zapisów dotyczących poufności za niewiążące.

Shia LaBeouf nie zgadza się z tym stanowiskiem i zwrócił się do sądu o skierowanie całej sprawy do prywatnego arbitrażu zgodnie z warunkami wcześniejszego porozumienia.

Na razie sąd nie wydał decyzji w tej sprawie, a spór pomiędzy byłymi partnerami pozostaje nierozstrzygnięty.