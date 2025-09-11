Shellerini: „Możesz mnie szukać po projektach, a nie w kasynach”

fot. kadr z wideo

„Możesz mnie szukać po projektach, a nie w kasynach” – deklaruje w kawałku „Rajzefiber” Shellerini. No właśnie, cytując klasyka – „projekt jest w drodze”. Sheller zapowiada swój piąty solowy album zatytułowany właśnie „Rajzefiber”. Tytuł odnosi się do stanu ekscytacji, zdenerwowania tzw. „gorączki przed podróżą”, podróżą którą w tym wypadku jest kolejny krążek poznańskiego MC. „Rajzefiber” to 14 premierowych utworów, wyprodukowanych przez takich producentów jak: Ceha, Chris Carson, Julas, PSR, Sherl0ck, Szwed SWD, Tasty Dope, The Returners oraz Voskovy. Pełna tracklista wraz z gośćmi zostanie ujawniona niebawem.

Poznaliśmy zawartość preorderów

Nowy album reprezentanta WSRH możecie już zamawiać w sklepie Vulgarus.pl. Poza standardowym wydaniem artysta przygotował pakiety wzbogacone o czapkę, koszulkę, szalik, bluzę, a także edycję specjalną, w której znajdą się kubek termiczny, workoplecak, komin, brelok oraz pocztówka z autografem artysty.

Premiera „Rajzefiber” 24 października.