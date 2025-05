Shawn Mendes wystąpi w Polsce

fot. mat. pras.

W czwartkowe popołudnie Shawn Mendes ogłosił daty trasy koncertowej, która obejmie Europę i Amerykę Północną. Artysta rozpocznie swoją podróż na 2 sierpnia występem na Pristinie, a już trzy dni później zawita do Polski. 5 sierpnia 2025 r. Shawn zagra w krakowskiej Tauron Arenie.

– Limitowana przedsprzedaż Alter Art startuje 5 czerwca o godzinie 10:00. Chcesz wziąć udział w przedsprzedaży? Zapisz się do newslettera do 4 czerwca do godziny 17:00 na stronie www.alterart.pl/newsletter / 5 czerwca, przed rozpoczęciem przedsprzedaży, otrzymasz mail z dostępem.

Otwarta sprzedaż biletów rozpocznie się 6 czerwca o godzinie 10:00 – informuje agencja Alter Art., która będzie organizatorem koncertu.

Mendes promuje album „Shawn”

Artysta odwiedzi nas w ramach promocji ubiegłorocznego albumu „Shawn”. – Ten album jest jak lekarstwo dla mnie. Pomógł mi połączyć się na nowo z samym sobą – pozwolił w przepracowaniu emocji, odnalezieniu jasności i odzyskaniu siły. Każda piosenka opowiada o fragmencie całej podróży. Mam nadzieję, że cały album przyniesie ukojenie i radość słuchaczom – opisywał swoje najnowsze dzieło Shawn Mendes.