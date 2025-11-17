Sharon Osbourne ujawnia zyski z pożegnalnego koncertu Black Sabbath

Cztery miesiące po pożegnalnym koncercie Black Sabbath w Birmingham ujawniono faktyczne przychody z wydarzenia. Choć wcześniej podawano, że koncert „Back To The Beginnning” mógł przynieść nawet 200 mln dolarów na cele charytatywne, rzeczywista kwota okazała się niemal 20 razy niższa.

„Back To The Beginnning” – ostatni koncert Ozzy’ego Osbourne’a

Pożegnalny koncert odbył się 5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham. Black Sabbath wystąpił w oryginalnym składzie: Ozzy Osbourne (wokal), Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perkusja), grając cztery kultowe utwory: „War Pigs”, „N.I.B.”, „Iron Man” i „Paranoid”. Był to ich pierwszy wspólny występ od 2005 roku.

Przed zespołem na scenie wystąpił Ozzy Osbourne w solowym repertuarze, wspierany przez Zakka Wylde’a, Mike’a Ineza, Tommy’ego Clufetosa i Adama Wakemana. Ozzy zmarł 22 lipca 2025 roku, niecałe dwa tygodnie po pożegnalnym koncercie.

Dochód z koncertu na cele charytatywne

Dochód ze sprzedaży biletów i streamingu trafił do trzech organizacji charytatywnych: szpitala dziecięcego w Birmingham, lokalnego hospicjum oraz placówki zajmującej się badaniami nad chorobą Parkinsona. W wydarzeniu uczestniczyło około 40 tys. widzów na stadionie, a transmisję online w szczycie oglądało ponad 5,8 mln osób.

Faktyczne zyski ujawnione przez Sharon Osbourne

Podczas podcastu „The Osbournes” Sharon Osbourne wyjaśniła, że rzeczywista kwota wyniosła 11 milionów funtów, a po odliczeniu kosztów organizacyjnych: transportu, zakwaterowania i innych wydatków, gwiazdy nie otrzymały honorarium.

„Żyjemy w rzeczywistości, w prawdziwym świecie. To przyniosło 11 [milionów]. Ale z kosztami, bo zapłaciliśmy za sprowadzenie wszystkich, za wywiezienie, za zakwaterowanie, za wszystko. Nikt nie dostał zapłaty. Nikt nie prosił o ani grosza. Poświęcili swój czas, swoje wysiłki, wszystko za darmo. Ludzie byli po prostu – o Boże – tacy hojni” – podkreśliła Sharon Osbourne.

Gwiazdy i supergrupy na pożegnalnym koncercie

Koncert zgromadził największe gwiazdy rocka i metalu, w tym: Metallica, Slayer, Tool, Guns N’ Roses, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon, Rival Sons, a także supergrupy złożone z muzyków takich jak Billy Corgan, David Draiman, Nuno Bettencourt, Lzzy Hale, Adam Wakeman, Scott Ian, Frank Bello, Whitfield Crane, Sleep Token II, Yungblud, Danny Carey, Adam Jones, Jake E. Lee, KK Downing, Rudy Sarzo, Sammy Hagar, Papa V Perpetua, Vernon Reid, Steven Tyler, Travis Barker, Ronnie Wood, Andrew Watt.