Sharon Osbourne poważnie rozważa kandydaturę na burmistrza Birmingham

Sharon Osbourne, menedżerka muzyczna, osobowość telewizyjna i wdowa po legendarnym Ozzy’m Osbourne, ujawniła, że poważnie myśli o starcie w wyborach na burmistrza Birmingham.

Komentarze padły na czerwonym dywanie podczas tegorocznej gali Grammy 2026.

Dlaczego Sharon chce kandydować?

Podczas krótkiego wywiadu dla Billboard, prowadząca Leila Cobo pochwaliła Osbourne za świetną mowę podczas jednego z wydarzeń związanych z Grammy. Sharon odpowiedziała:

„Dziękuję za komplement. Ta umiejętność może się przydać, bo poważnie myślę o kandydowaniu na burmistrza Birmingham.”

Wcześniej Sharon sugerowała zainteresowanie polityką w tym brytyjskim mieście po tym, jak dowiedziała się, że osoba z wyrokiem za terroryzm ubiega się o miejsce w radzie miasta.

„To nie ma nic wspólnego z rasizmem. Myślę, że przeniosę się do Birmingham i zgłoszę swoją kandydaturę do rady. Mówię poważnie” – mówiła Osbourne.

Osoba, o której wspomina Sharon, to Shahid Butt, skazany w 1999 roku na pięć lat więzienia, który utrzymuje swoją niewinność.

Jeżeli Sharon Osbourne zdecyduje się na objęcie urzędu burmistrza, musiałaby pełnić funkcję przez co najmniej rok, zastępując obecnego Lord Mayor miasta, Zafara Iqbala.