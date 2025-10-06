Szukaj
Sharon Osbourne: Ozzy próbował dźgnąć Ronniego Jamesa Dio przy ich pierwszym spotkaniu

2025.10.06

opublikował:

Ikony metalu i byli wokaliści Black Sabbath, Ozzy Osbourne i Ronnie James Dio, byli zaangażowani w intensywną rywalizację na początku lat 80. Sharon Osbourne ujawniła, że pierwsze spotkanie męża z Dio mogło skończyć się katastrofą.

Dokument „Ozzy Osbourne: No Escape From Now” ujawnia kulisy rywalizacji

Szokujące wyznanie Sharon pojawia się w dokumencie Paramount „Ozzy Osbourne: No Escape From Now”, którego premiera zaplanowana jest na 7 października. Film dokumentuje ostatnie sześć lat życia Ozzy’ego i zawiera wywiady z Osbourne’ami oraz ich najbliższymi przyjaciółmi.

Sharon wspomina, że w końcowych etapach życia Ozzy, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, postanowił lepiej poznać Ronniego Jamesa Dio, który zastąpił go w Black Sabbath w latach 1979–1982 oraz na krótkiej reaktywacji w 1991–1992.

Początek konfliktu

Po pierwszym wyrzuceniu Ozzy’ego z Black Sabbath w 1979 roku z powodu nadużywania alkoholu i narkotyków, muzyk wszedł w rywalizację z Dio. Nie byli w stanie pogodzić się ze wzajemnymi urazami, aż do śmierci Dio w 2010 roku.

Sharon ujawniła, że Ozzy podczas choroby oglądał wywiady Dio na YouTube i czuł się winny:

„Pierwszy raz, kiedy go spotkał, próbował go dźgnąć w widelcem. Nigdy naprawdę go nie znał i nie znał jego muzyki. Teraz czuje się naprawdę źle.”

Pogodzenie po latach

Po śmierci Dio, Ozzy złagodził swoje stanowisko wobec byłego wokalisty:

„Metal stracił jeden ze swoich największych głosów.”

W 2022 roku Osbourne przyznał, że ostatecznie zaakceptował dołączenie Dio do Black Sabbath i uznał, że wokalista świetnie poradził sobie w roli frontmana obok Geezera Butlera i Tony’ego Iommiego.

Prawda o relacji Ozzy – Dio

Po śmierci Ozzy’ego w lipcu tego roku, perkusista Dio, Vinny Appice, odrzucił pogłoski o długoletniej nienawiści między muzykami:

„Ozzy zawsze mówił mi, że kochał Ronniego. Wszyscy stworzyli obraz, że się nienawidzą, ale Ozzy ciągle o nim mówił… Naprawdę go lubił.”

