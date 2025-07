Shaquille O’Neal o związku Klay’a Thompsona i Megan Thee Stallion. Legenda NBA daje parze „sześć tygodni”

Były koszykarz NBA, obecnie komentator Shaquille O’Neal zabrał głos na temat związku Klay’a Thompsona, zawodnika Dallas Mavericks, i raperki Megan Thee Stallion. W trakcie swojego podcastu „The Big Podcast with Shaq” wyraził wątpliwości co do trwałości tej relacji, przewidując, że romans zakończy się w ciągu sześciu tygodni.z

Reakcje na komentarze Shaqa dotyczące romansu

Komentarze Shaquille’a O’Neala spotkały się z różnorodnymi reakcjami. Podczas podcastu współprowadzący Adam Lefkoe oraz gość Mike Tyson zaproponowali bardziej optymistyczną wizję przyszłości pary. Mimo sceptycyzmu Shaqa, wielu obserwatorów podkreśla, że przewidywania dotyczące związków są subiektywne i czas pokaże, jak potoczą się losy Klay’a Thompsona i Megan Thee Stallion

.

Klay Thompson i Megan Thee Stallion – potwierdzenie związku i wspólne chwile

Klay Thompson i Megan Thee Stallion oficjalnie potwierdzili swój związek, pojawiając się razem na czerwonym dywanie podczas gali Pete & Thomas Foundation w Nowym Jorku. Raperka nie szczędziła pochwał swojemu partnerowi, nazywając go „najmilszą osobą, jaką kiedykolwiek poznała”. Para była również widziana podczas wspólnego treningu, co potwierdza ich bliską relację i zaangażowanie.