Shakira upadła na scenie (wideo)

Shakira przyzwyczaiła fanów do tego, że jej koncerty mają formę dynamicznego show. Artystka dużo biega, skacze i tańczy, a to nawet mimo perfekcyjnego przygotowania może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Kolumbijka boleśnie się o tym przekonała.

Shakira upadła na scenie w trakcie jednego ze swoich największych hitów

Gwiazda jest obecnie w trasie po Ameryce Północnej. We wtorek artystka w hali Centre Ball w Montrealu. W trakcie piosenki „Whenever, Wherever” Shakira straciła równowagę i runęła na scenę. Wokalistka nawet na moment nie straciła dobrego humoru, podniosła się natychmiast, wzięła głębszy oddech i wróciła do śpiewania. Sytuacja wyglądała na taką, która mogła doprowadzić do stłuczenia, ale Shakira nie pozwoliła sobie nawet na grymas bólu.