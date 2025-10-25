Szukaj
CGM

Shakira świętuje swój jubileusz specjalnym występem dla Spotify

Ikona popu i Spotify w wyjątkowej współpracy

2025.10.25

opublikował:

Shakira świętuje swój jubileusz specjalnym występem dla Spotify

Evoto

Shakira połączyła siły ze Spotify, aby uczcić rocznicę dwóch przełomowych albumów w swojej karierze – „Pies Descalzos” oraz „Fijación Oral” / „Oral Fixation”. W ramach projektu Spotify Anniversaries Special, artystka zaprezentowała wyjątkowe wykonania swoich największych hitów i podzieliła się nieznanymi dotąd historiami zza kulis.

„Pies Descalzos” – początek międzynarodowej kariery

Dokładnie 30 lat temu Shakira wydała album „Pies Descalzos”, który otworzył jej drzwi do sławy w całej Ameryce Łacińskiej. To właśnie z tej płyty pochodzą ponadczasowe utwory takie jak:

  • „Estoy Aquí”,

  • „Dónde Estás Corazón?”,

  • „Antología”.

Album ten ugruntował pozycję młodej wówczas artystki jako jednej z najbardziej obiecujących wokalistek regionu i zapoczątkował jej drogę do międzynarodowej kariery.

„Fijación Oral” i „Oral Fixation” – światowy sukces i rekordy

Dziesięć lat później Shakira potwierdziła swoją dominację na światowej scenie muzycznej, wydając dwie siostrzane płyty: „Fijación Oral, Vol. 1” (hiszpańskojęzyczny) i „Oral Fixation, Vol. 2” (anglojęzyczny).
Z tych albumów pochodzą takie globalne hity, jak:

  • „La Tortura” (z Alejandrem Sanzem),

  • „Día de Enero”,

  • „Las de la Intuición”,

  • „Hips Don’t Lie” – kultowy numer, który podbił listy przebojów na całym świecie.

Za „Fijación Oral, Vol. 1” Shakira otrzymała swoją trzecią nagrodę Grammy w kategorii Best Latin Rock/Alternative Album oraz aż cztery Latin Grammy, w tym Album of the Year i Song of the Year.

Shakira zdradza nieznane historie i występuje z gośćmi specjalnymi

W ramach Spotify Anniversaries Special, artystka opowiada o powstawaniu kultowych albumów, ich znaczeniu w jej życiu i wpływie na muzykę latynoamerykańską.
Projekt zawiera również specjalne występy na żywo, w których Shakira wykonuje nowe wersje swoich przebojów. W pierwszym odcinku pojawili się wyjątkowi goście – Beéle (rodak artystki z Kolumbii) oraz Ed Sheeran, z którymi wspólnie zaśpiewała nową interpretację hitu „Hips Don’t Lie”.

Nowe aranżacje utworów trafiły na minialbumy dostępne wyłącznie na Spotify.

Shakira wciąż inspiruje nowe pokolenia

Łączna liczba odtworzeń albumów „Pies Descalzos” oraz „Fijación Oral (Vol. 1 i 2)” przekroczyła 6,1 miliarda streamów na całym świecie, z czego prawie miliard pochodzi z samych Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, ponad połowę wszystkich streamów stanowią słuchacze z pokolenia Gen Z, co pokazuje, że muzyka Shakiry nie traci na aktualności i wciąż trafia do serc kolejnych pokoleń.

Tagi


Popularne newsy

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu
NEWS

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu

„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa
NEWS

„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa

Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą
NEWS

Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West
NEWS

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”
NEWS

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”

Quebo przeprasza swoich fanów: „Rozumiemy Wasze rozczarowanie i jesteśmy Wam winni wyjaśnienia, po raz kolejny”
NEWS

Quebo przeprasza swoich fanów: „Rozumiemy Wasze rozczarowanie i jesteśmy Wam winni wyjaśnienia, po raz kolejny”

Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska spadła fala krytyki
NEWS

Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska spadła fala krytyki

Polecane

CGM
Depeche Mode „DEPECHE MODE: M” i „MEMENTO MORI: MEXICO CITY” – premiera już 5 grudnia

Depeche Mode „DEPECHE MODE: M” i „MEMENTO MORI: MEXICO CITY” – p ...

Dwa wyjątkowe wydawnictwa od Depeche Mode

43 sekundy temu

CGM
Foo Fighters z nowym singlem „Asking For A Friend” i zapowiedzią stadionowej trasy koncertowej 2026

Foo Fighters z nowym singlem „Asking For A Friend” i zapow ...

Powrót legend rocka z nową energią

2 godziny temu

CGM
ReTo prezentuje „Dzieci Gorszego Boga” i ogłasza przerwę od muzyki

ReTo prezentuje „Dzieci Gorszego Boga” i ogłasza przerwę od muzyki

ReTo zaskoczył fanów premierą nowego projektu muzycznego

4 godziny temu

CGM
Manifestem kobiecości, siły i wspólnoty Tatiana Okupnik zapowiada nowy album

Manifestem kobiecości, siły i wspólnoty Tatiana Okupnik zapowiada nowy ...

„Toast” - nowy singiel od Tatiany

4 godziny temu

CGM
Ten Typ Mes w „Onet Rano”:  „Dzięki mnie do polskiego rapu wraca pojęcie tematu piosenki”

Ten Typ Mes w „Onet Rano”:  „Dzięki mnie do polskiego rapu wraca ...

Mes promuje nową płytę „Bukowski”

4 godziny temu

CGM
Sabrina Carpenter „aresztowała” Gigi Hadid za bycie zbyt seksowną

Sabrina Carpenter „aresztowała” Gigi Hadid za bycie zbyt seksowną

Zabawa na scenie „Short n' Sweet” Tour

4 godziny temu