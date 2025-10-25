Shakira świętuje swój jubileusz specjalnym występem dla Spotify

Shakira połączyła siły ze Spotify, aby uczcić rocznicę dwóch przełomowych albumów w swojej karierze – „Pies Descalzos” oraz „Fijación Oral” / „Oral Fixation”. W ramach projektu Spotify Anniversaries Special, artystka zaprezentowała wyjątkowe wykonania swoich największych hitów i podzieliła się nieznanymi dotąd historiami zza kulis.

„Pies Descalzos” – początek międzynarodowej kariery

Dokładnie 30 lat temu Shakira wydała album „Pies Descalzos”, który otworzył jej drzwi do sławy w całej Ameryce Łacińskiej. To właśnie z tej płyty pochodzą ponadczasowe utwory takie jak:

„Estoy Aquí”,

„Dónde Estás Corazón?”,

„Antología”.

Album ten ugruntował pozycję młodej wówczas artystki jako jednej z najbardziej obiecujących wokalistek regionu i zapoczątkował jej drogę do międzynarodowej kariery.

„Fijación Oral” i „Oral Fixation” – światowy sukces i rekordy

Dziesięć lat później Shakira potwierdziła swoją dominację na światowej scenie muzycznej, wydając dwie siostrzane płyty: „Fijación Oral, Vol. 1” (hiszpańskojęzyczny) i „Oral Fixation, Vol. 2” (anglojęzyczny).

Z tych albumów pochodzą takie globalne hity, jak:

„La Tortura” (z Alejandrem Sanzem),

„Día de Enero”,

„Las de la Intuición”,

„Hips Don’t Lie” – kultowy numer, który podbił listy przebojów na całym świecie.

Za „Fijación Oral, Vol. 1” Shakira otrzymała swoją trzecią nagrodę Grammy w kategorii Best Latin Rock/Alternative Album oraz aż cztery Latin Grammy, w tym Album of the Year i Song of the Year.

Shakira zdradza nieznane historie i występuje z gośćmi specjalnymi

W ramach Spotify Anniversaries Special, artystka opowiada o powstawaniu kultowych albumów, ich znaczeniu w jej życiu i wpływie na muzykę latynoamerykańską.

Projekt zawiera również specjalne występy na żywo, w których Shakira wykonuje nowe wersje swoich przebojów. W pierwszym odcinku pojawili się wyjątkowi goście – Beéle (rodak artystki z Kolumbii) oraz Ed Sheeran, z którymi wspólnie zaśpiewała nową interpretację hitu „Hips Don’t Lie”.

Nowe aranżacje utworów trafiły na minialbumy dostępne wyłącznie na Spotify.

Shakira wciąż inspiruje nowe pokolenia

Łączna liczba odtworzeń albumów „Pies Descalzos” oraz „Fijación Oral (Vol. 1 i 2)” przekroczyła 6,1 miliarda streamów na całym świecie, z czego prawie miliard pochodzi z samych Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, ponad połowę wszystkich streamów stanowią słuchacze z pokolenia Gen Z, co pokazuje, że muzyka Shakiry nie traci na aktualności i wciąż trafia do serc kolejnych pokoleń.