SEVENTEEN zapisują się w historii jako pierwszy zespół K-pop, który zagrał Tiny Desk Concert

Grupa SEVENTEEN stała się pierwszym zespołem K-pop, który wystąpił w kultowej, kameralnej serii koncertów NPR Tiny Desk. Pięcioosobowy skład – Joshua, Mingyu, Seungkwan, Vernon i Dino – zaprezentował pełen hitów, 10-utworowy set w siedzibie NPR, pokazując swoją energię i charyzmę przed fanami na całym świecie.

Setlista SEVENTEEN na Tiny Desk

Koncert rozpoczął się od energetycznych utworów „Super” i „Darl+ing”, a następnie artyści wykonali między innymi:

_WORLD

To You

HBD

SOS

Rock With You

CLAP

HOT

VERY NICE

Występ SEVENTEEN był historyczny nie tylko ze względu na to, że grupa jest pierwszym zespołem K-pop na Tiny Desk, ale także z powodu unikalnej dynamiki pięcioosobowego składu, który w pełni wykorzystał przestrzeń i bliskość z publicznością.

Plany grupy i sub-unity

Wcześniej w tym miesiącu członkowie Seungkwan i DK ogłosili powstanie nowego sub-unita, który zadebiutuje w styczniu 2026 roku. Warto zaznaczyć, że DK i Seungkwan są już członkami sub-unita BSS, razem z Hoshim.

Z 13 członków SEVENTEEN, czterech obecnie pełni obowiązkową służbę wojskową, podczas gdy pozostali – S.Coups (ze względu na kontuzję ACL), The8 i Jun (obywatele Chin) oraz Joshua (obywatel USA) – będą aktywni muzycznie poprzez solowe projekty i sub-unity. S.Coups i Mingyu już utworzyli sub-unit CxM, którego debiutancki album zdobył pozytywne recenzje za energię i kreatywność.

Recenzje i przyjęcie przez fanów

Albumy SEVENTEEN, w tym „Happy Burstday”, zostały docenione przez krytyków za prezentację indywidualnych talentów członków oraz siłę grupową. NME zauważyło, że choć album może nie być najbardziej spójny, to znakomicie ukazuje rozwój i transformację zespołu na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Występ SEVENTEEN na Tiny Desk potwierdza, że grupa pozostaje jedną z najbardziej innowacyjnych i wpływowych formacji K-pop, zdolną do zaskakiwania fanów nowymi formatami i wyjątkowymi doświadczeniami muzycznymi.