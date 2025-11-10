CGM

Serafine prezentuje „Let’s Play” – manifest siły w hipnotyzującym rytmie phonk

Siła, pewność siebie i kontrola

2025.11.10

opublikował:

Serafine prezentuje „Let’s Play” – manifest siły w hipnotyzującym rytmie phonk

Serafine powraca z najnowszym singlem „Let’s Play”, w którym wkracza w zupełnie nowy muzyczny świat. Utwór łączy hipnotyzujący klimat phonk, ciężki bas oraz charakterystyczne brudne lo‑fi brzmienie, tworząc tło dla historii o pewności siebie, odzyskiwaniu kontroli i stawianiu granic wobec osób próbujących obniżyć naszą wartość.

W tekście Serafine pokazuje, że cudze słowa tracą moc, jeśli sami im jej nie nadamy. To prawdziwy manifest niezależności, skierowany do osób, które nie pozwalają, by cudza frustracja i brak pewności siebie stały się ich ciężarem. Bohaterka utworu „czyta karty” przeciwnika i przejmuje kontrolę – bo to jej tura, jej zasady, jej życie.

Teledysk pełen miejskiego klimatu i komiksowej stylistyki

Teledysk do „Let’s Play” został nakręcony w londyńskiej dzielnicy Brick Lane. Rzeczywistość miesza się w nim ze światem komiksu, a kadry ożywają w rytm muzyki. Serafine staje się bohaterką własnej historii – silną, niezależną i nie do zatrzymania.

Wizualna stylistyka teledysku, nocna estetyka i miejski klimat idealnie odzwierciedlają mroczny, groove’owy puls utworu, podkreślając jego emocjonalną głębię i wyrazisty charakter.

„Let’s Play” – dźwiękowa lekcja wyznaczania granic

Utwór jest przypomnieniem, że kiedy zaczynasz wyznaczać granice, gra się zmienia – i to na Twoich zasadach. To manifest dla wszystkich, którzy chcą odzyskać kontrolę nad własnym życiem i nie pozwalają, by inni dyktowali im reguły.

Zobacz teledysk i wejdź do gry razem z Serafine, odkrywając nowy wymiar jej twórczości.

Tagi


Popularne newsy

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia
NEWS

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia

Bedoes ogolił głowę i zapowiada pierwszą od pięciu lat płytę
NEWS

Bedoes ogolił głowę i zapowiada pierwszą od pięciu lat płytę

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka
NEWS

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka

Po 17 latach, Ważka nadal rapuje do maczety jak do mikrofonu. Memiczne „Życie ostre jak maczeta” doczekało się kontynuacji
NEWS

Po 17 latach, Ważka nadal rapuje do maczety jak do mikrofonu. Memiczne „Życie ostre jak maczeta” doczekało się kontynuacji

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono
NEWS

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes
NEWS

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”
NEWS

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Polecane

CGM
Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie

„Zareagowała zbyt emocjonalnie”

4 godziny temu

CGM
Ozzy Osbourne planował nagrać nowy album tuż przed śmiercią

Ozzy Osbourne planował nagrać nowy album tuż przed śmiercią

Zakk Wylde wspomina ostatnie rozmowy z legendą heavy metalu

8 godzin temu

CGM
Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę ...

Raperka o konflikcie z Fagatą

8 godzin temu

CGM
„Pas i Mačka” – bałkańska kłótnia z polskim akcentem

„Pas i Mačka” – bałkańska kłótnia z polskim akcentem

Hitmacher i Julia Belei w nowym singlu

8 godzin temu

CGM
Rosalía bije rekord.„LUX” najczęściej odtwarzanym albumem hiszpańskojęzycznej artystki na Spotify 

Rosalía bije rekord.„LUX” najczęściej odtwarzanym albumem hiszpańskoję ...

„LUX” podbija Spotify

8 godzin temu

CGM
Wojtek Mazolewski prezentuje album „Solo” i pierwszy singiel „My Works Of Art”

Wojtek Mazolewski prezentuje album „Solo” i pierwszy singiel „My Works ...

Intymne wprowadzenie w świat „Solo”

8 godzin temu