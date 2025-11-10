Serafine prezentuje „Let’s Play” – manifest siły w hipnotyzującym rytmie phonk

Serafine powraca z najnowszym singlem „Let’s Play”, w którym wkracza w zupełnie nowy muzyczny świat. Utwór łączy hipnotyzujący klimat phonk, ciężki bas oraz charakterystyczne brudne lo‑fi brzmienie, tworząc tło dla historii o pewności siebie, odzyskiwaniu kontroli i stawianiu granic wobec osób próbujących obniżyć naszą wartość.

W tekście Serafine pokazuje, że cudze słowa tracą moc, jeśli sami im jej nie nadamy. To prawdziwy manifest niezależności, skierowany do osób, które nie pozwalają, by cudza frustracja i brak pewności siebie stały się ich ciężarem. Bohaterka utworu „czyta karty” przeciwnika i przejmuje kontrolę – bo to jej tura, jej zasady, jej życie.

Teledysk pełen miejskiego klimatu i komiksowej stylistyki

Teledysk do „Let’s Play” został nakręcony w londyńskiej dzielnicy Brick Lane. Rzeczywistość miesza się w nim ze światem komiksu, a kadry ożywają w rytm muzyki. Serafine staje się bohaterką własnej historii – silną, niezależną i nie do zatrzymania.

Wizualna stylistyka teledysku, nocna estetyka i miejski klimat idealnie odzwierciedlają mroczny, groove’owy puls utworu, podkreślając jego emocjonalną głębię i wyrazisty charakter.

„Let’s Play” – dźwiękowa lekcja wyznaczania granic

Utwór jest przypomnieniem, że kiedy zaczynasz wyznaczać granice, gra się zmienia – i to na Twoich zasadach. To manifest dla wszystkich, którzy chcą odzyskać kontrolę nad własnym życiem i nie pozwalają, by inni dyktowali im reguły.

Zobacz teledysk i wejdź do gry razem z Serafine, odkrywając nowy wymiar jej twórczości.