Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzinowe

fot. mat. pras.

Sentino składa życzenia synowi Malika, a Malik udostępnia nagranie dalej – przez lata fani obu raperów nie mogli liczyć na takie obrazki, ale odkąd twórcy się pogodzili, znowu jest to możliwe. Ilyas skończył wczoraj 11 lat, co jego tata uczcił wpisem, w którym czytamy: – 11 lat temu otrzymałem największy prezent od Boga. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla mojego syna. Tata, oprócz tego, że jest twoim tatą, jest twoim kumplem, który co byś nie zrobił, zawsze za tobą będzie. Kocham cię najmocniej.

„Jak ktoś będzie się nieładnie zachowywał, z Marbelli przyjedzie cała delegacja”

W stories na Instagramie życzenia Ilyasowi złożył także Sentino. Dość osobliwe, trzeba przyznać, ale z drugiej strony było to 100% Sentino w Sentino.

– Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin życzy wujek Sentino z Marbelli. Pozdrowienia do Polski, wszystkiego najlepszego z okazji 11. urodzin. Jak ktoś będzie się nieładnie zachowywał, z Marbelli przyjedzie cała delegacja – zapewnił Sebastian Alvarez, krzycząc na koniec: – Sicariooos.

Taki wujek to prawdziwy skarb.