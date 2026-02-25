CGM

Sentino zagra na PGE Narodowym. Obok niego wystąpi Maryla Rodowicz, Golec uOrkiestra i Roxie

To jedyna okazja, by zobaczyć artystę w stolicy w tym roku

2026.02.25

Sentino zagra na PGE Narodowym. Obok niego wystąpi Maryla Rodowicz, Golec uOrkiestra i Roxie

fot. fb.com/afterek.club

Sentino zagra na PGE Narodowym. To potwierdzony koncert rapera, który odbędzie się w październiku i będzie jedyną okazją, by zobaczyć artystę w stolicy w tym roku.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Sentino?

Koncert Sentino został oficjalnie zaplanowany na 10 października 2026 roku na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Będzie to jedyny występ Sentino w stolicy Polski w tym roku, co czyni tę datę szczególną dla fanów hip‑hopu.

Do tej pory na imprezie ogłoszono występy Roxie, Maryli Rodowicz, Andrzeja Piasecznego, Gipsy Kings i Golec uOrkiestra. 

Sentino w line‑upie Roztańczonego PGE Narodowego

Sentino dołącza do line‑upu X edycji Roztańczonego PGE Narodowego, imprezy znanej z różnorodnych gatunków muzycznych i dużej publiczności.

W komunikacie organizatorzy zaznaczyli:

„Oficjalnie do line‑upu Roztańczonego PGE Narodowego dołącza Sentino. Międzynarodowy vibe, milionowe wyświetlenia i energia, która rozgrzewa scenę do czerwoności.”

Bilety na Roztańczony Narodowy

Bilety na koncert można kupić w sprzedaży online i stacjonarnie. Wydarzenie odbywa się w ramach festiwalu Roztańczony PGE Narodowy 2026, a ceny biletów zaczynają się od ok. 127,90 zł.

