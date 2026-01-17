Sentino wrócił do koncertowania w Polsce. „To jest mój kraj! To jest moje miejsce!”

fot. kadr z wideo

Sentino oficjalnie wrócił do koncertowania w Polsce. Podczas piątkowego koncertu w Katowicach raper wygłosił ze sceny emocjonalne oświadczenie, które szybko obiegło sieć. Jego słowa nie pozostawiały wątpliwości – artysta chce ponownie zaznaczyć swoją obecność na polskiej scenie rapowej.

Mocne słowa Sentino ze sceny w Katowicach

Podczas występu w Katowicach raper odniósł się do głosów, które sugerowały, że nie pojawi się już w Polsce. W krótkim, ale dosadnym przemówieniu powiedział:

– Katowice, słuchajcie. Bardzo dużo ludzi mówiło, że ja tutaj nie przyjadę. To jest mój kraj! To jest moje miejsce! Ja jestem taki, jaki jestem w muzyce, przez to, że my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy k***a mać! Jeżeli ktoś ma z tym problem – tam jest kolejka.

Wypowiedź spotkała się z głośną reakcją publiczności i została odebrana jako jasny sygnał, że Sentino nie zamierza się wycofywać.

Intensywna trasa koncertowa Sentino

Koncert w Katowicach był kolejnym przystankiem na trasie rapera. Po wcześniejszym występie w Przytkowicach Sentino musiał szybko opuścić miejsce koncertu, aby zdążyć na kolejne show. Mimo napiętego harmonogramu artysta zaprezentował dobrą energię, a fani nie kryli zadowolenia z jego powrotu na scenę.

Sentino zapowiada kolejne koncerty w 2026 roku

Raper zapowiada, że w 2026 roku zamierza intensywnie koncertować. Już 17 stycznia wystąpi we Wrocławiu, a w planach są także koncerty w Łodzi oraz w Strefie 57. Wszystko wskazuje na to, że powrót Sentino do Polski to nie jednorazowe wydarzenie, lecz początek nowego etapu w jego karierze.