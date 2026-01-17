CGM

Sentino wrócił do koncertowania w Polsce. „To jest mój kraj! To jest moje miejsce!”

Mocne słowa Sentino ze sceny w Katowicach

2026.01.17

opublikował:

Sentino wrócił do koncertowania w Polsce. „To jest mój kraj! To jest moje miejsce!”

fot. kadr z wideo

Sentino oficjalnie wrócił do koncertowania w Polsce. Podczas piątkowego koncertu w Katowicach raper wygłosił ze sceny emocjonalne oświadczenie, które szybko obiegło sieć. Jego słowa nie pozostawiały wątpliwości – artysta chce ponownie zaznaczyć swoją obecność na polskiej scenie rapowej.

Mocne słowa Sentino ze sceny w Katowicach

Podczas występu w Katowicach raper odniósł się do głosów, które sugerowały, że nie pojawi się już w Polsce. W krótkim, ale dosadnym przemówieniu powiedział:

– Katowice, słuchajcie. Bardzo dużo ludzi mówiło, że ja tutaj nie przyjadę. To jest mój kraj! To jest moje miejsce! Ja jestem taki, jaki jestem w muzyce, przez to, że my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy k***a mać! Jeżeli ktoś ma z tym problem – tam jest kolejka.

Wypowiedź spotkała się z głośną reakcją publiczności i została odebrana jako jasny sygnał, że Sentino nie zamierza się wycofywać.

Intensywna trasa koncertowa Sentino

Koncert w Katowicach był kolejnym przystankiem na trasie rapera. Po wcześniejszym występie w Przytkowicach Sentino musiał szybko opuścić miejsce koncertu, aby zdążyć na kolejne show. Mimo napiętego harmonogramu artysta zaprezentował dobrą energię, a fani nie kryli zadowolenia z jego powrotu na scenę.

Sentino zapowiada kolejne koncerty w 2026 roku

Raper zapowiada, że w 2026 roku zamierza intensywnie koncertować. Już 17 stycznia wystąpi we Wrocławiu, a w planach są także koncerty w Łodzi oraz w Strefie 57. Wszystko wskazuje na to, że powrót Sentino do Polski to nie jednorazowe wydarzenie, lecz początek nowego etapu w jego karierze.

Tagi


Popularne newsy

Zwolnieni przez Muńka członkowie T.Love wypuścili wspólny numer. „Jestem z Polski, to moje fatum, moje piekło i raj”
NEWS

Zwolnieni przez Muńka członkowie T.Love wypuścili wspólny numer. „Jestem z Polski, to moje fatum, moje piekło i raj”

Mata i Fagata pokazali gorący teledysk nakręcony w Rio
NEWS

Mata i Fagata pokazali gorący teledysk nakręcony w Rio

Słowo po słowie, czyli o czym jest wspólny kawałek Maty i Fagaty? „Lubię, jak piszą z więzienia po fotki do zwalenia”
NEWS

Słowo po słowie, czyli o czym jest wspólny kawałek Maty i Fagaty? „Lubię, jak piszą z więzienia po fotki do zwalenia”

HELA wypuściła nowy singiel. „Milcz” to zupełnie inna propozycja niż jej debiutancka „Pani domu”
NEWS

HELA wypuściła nowy singiel. „Milcz” to zupełnie inna propozycja niż jej debiutancka „Pani domu”

HELA w emocjonalnym natarciu. Teledysk do nowego singiel „MILCZ” już dostępny
NEWS

HELA w emocjonalnym natarciu. Teledysk do nowego singiel „MILCZ” już dostępny

Mrozu i Julia Pietrucha nagrali piosenkę do thrillera wojennego. W filmie zagrał aktor znany z „Gry o tron”
NEWS

Mrozu i Julia Pietrucha nagrali piosenkę do thrillera wojennego. W filmie zagrał aktor znany z „Gry o tron”

A$AP Rocky powraca z nowym albumem. Okładkę do „DON’T BE DUMB” stworzył Tim Burton, na płycie plejada gości
NEWS

A$AP Rocky powraca z nowym albumem. Okładkę do „DON’T BE DUMB” stworzył Tim Burton, na płycie plejada gości

Polecane

CGM
Bedoes o atakach paniki i lęku: „Wymuszałem wymioty ze stresu”

Bedoes o atakach paniki i lęku: „Wymuszałem wymioty ze stresu”

Skrajne mechanizmy radzenia sobie ze stresem

3 godziny temu

CGM
A$AP Rocky dissuje Drake’a na nowym albumie: „Ukradłeś mój styl, więc ja ukradłem twoją dziewczynę”

A$AP Rocky dissuje Drake’a na nowym albumie: „Ukradłeś mój styl, ...

A$AP Rocky potwierdza adresata dissu

4 godziny temu

CGM
KęKę wyprzedał tajemniczy halowy koncert w niecałe 24 godziny

KęKę wyprzedał tajemniczy halowy koncert w niecałe 24 godziny

Tajemniczy koncert w Radomiu okazał się błyskawicznym sukcesem

4 godziny temu

CGM
Young Leosia o debiucie Zuziuli: „To gamechanger na damskiej scenie rapowej”

Young Leosia o debiucie Zuziuli: „To gamechanger na damskiej scenie ra ...

Nowy głos na damskiej scenie rapowej

4 godziny temu

CGM
Polski producent na nowej płycie NBA YoungBoy’a

Polski producent na nowej płycie NBA YoungBoy’a

Na album „Slime Cry” składa się aż z 30 utworów

4 godziny temu

CGM
Wybrano aktora, który zagra Ozzy’ego Osbourne’a w filmie biograficznym. „Fenomenalny wybór”

Wybrano aktora, który zagra Ozzy’ego Osbourne’a w filmie biograficznym ...

Ozzy Osbourne chciał zobaczyć film jeszcze za życia

4 godziny temu