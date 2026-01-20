Sentino i Misiek Koterski w reklamie luksusowych zegarków

Sentino powrócił do Polski pełną parą, a jednym z jego najnowszych projektów jest wspólny spot reklamowy z popularnym aktorem Miśkiem Koterskim. Panowie promują salon luksusowych zegarków Royal Watch.

Spot reklamowy z Sentino

W reklamie widzimy, jak Misiek Koterski przychodzi do salonu i pyta o złotą Daytonę. Sprzedawca odpowiada, że aktualnie dostępna jest tylko wersja stalowa. W tym momencie pojawia się Sentino, trzymając złotą Daytonę i podśpiewując fragment swojego hitu: „Wszystko, czego tylko dotknę, to staje się złotem.”

Wspólne zdjęcie i komentarz

Pod wspólnym zdjęciem z raperem Miśek Koterski napisał:

„Góra z górą się nie zejdzie, ale Król z Królem owszem.”

Spot pokazuje, że Sentino idealnie odnajduje się w świecie marek premium, wcześniej chwaląc się drogą biżuterią i galanterią. Reklama podkreśla luksusowy charakter zegarków i mocną obecność artysty w kampaniach lifestyle’owych.