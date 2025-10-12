Selena Gomez nie zaprosiła na swój ślub przyjaciółki, która oddała jej nerkę

fot. mat. pras.

Aktorka Francia Raisa dokonała niezwykłego gestu, oddając jedną ze swoich nerek swojej bliskiej przyjaciółce Selenie Gomez, aby uratować jej życie w trakcie poważnego kryzysu zdrowotnego.

Przyjaźń na miarę życia

Wydarzenie to zyskało ogromny rozgłos i pokazało, jak głębokie było zaufanie między Raisą a Gomez. Niestety, z czasem ich przyjaźń wydawała się słabnąć, a Selena publicznie określiła Taylor Swift jako swoją „jedyną prawdziwą przyjaciółkę”.

Brak zaproszenia na ślub i reakcja Francii Raisy

Ostatnio media poinformowały, że Francia Raisa nie została zaproszona na nadchodzący ślub Seleny Gomez. Aktorka odniosła się do tej sytuacji z klasą:

„Wiem, że się żeni, i jestem naprawdę szczęśliwa za nią. Ma własne życie – jest już miliarderką. Cieszę się, że mogłam jej pomóc. To była darowizna. Nie dzwonisz do kościoła, pytając, jak wydali pieniądze, które przekazałeś.”

Jej słowa pokazują zarówno wsparcie dla szczęścia Seleny, jak i umiejętność pogodzenia się z sytuacją bez goryczy.