Sekretny ślub pierwszej pary polskiego internetu w kinach

Artyści i influencerzy zaprezentowali teaser dokumentu o drodze do ich ślubu.

2025.08.18

fot. mat. pras.

W mediach od miesięcy spekuluje się o ślubie Wersow i Friza. Gdzie? kiedy? Czy to już? Pytania się mnożyły, a odpowiedzi często wzajemnie wykluczały. Pierwsza para polskiego internetu zdecydowała się rozwiać wszelkie wątpliwości i zapowiedziała film dokumentalny, w którym pokaże swój związek, drogę do ślubu i sam ślub.

„Friz & Wersow. Miłość w czasach online” w kinach od 3 października

„Internet nie dawał im szans. Od samego początku mierzyli się z falą krytyki, plotek i podważania ich uczuć. Karol Wiśniewski i Weronika Sowa to jedni z najpopularniejszych twórców w polskiej sieci – międzypokoleniowy symbol internetu. Od lat na szczycie. Tak samo długo na językach. Choć nagrali setki lifestylowych filmów, dopiero teraz, po raz pierwszy wpuszczają kamery tam, gdzie do tej pory dostęp mieli tylko najbliżsi. Film 'Friz & Wersow. Miłość w czasach online’ odsłania kulisy powstawania ich największych przedsięwzięć, presję czasu i oczekiwań widowni, ale też ciepło codziennych gestów i rozmów, które budują prawdziwą relację. To autentyczny portret 'power couple’, historia wspólnej pasji i ambicji, która udowadnia, że prawdziwe uczucie przetrwa każdy sztorm, a rodzina i sukces mogą iść w parze” – czytamy w zapowiedzi szykowanego na 3 października filmu.

Reżyserem „Friz & Wersow. Miłość w czasach online” jest Krystian Kuczkowski – autor kinowych dokumentów o Annie Przybylskiej, Buddzie i sanah. Autorami zdjęć są Maciej Gruda i Mateusz Sawicki, producentem Laniakea Pictures / Cinema Craft. Za dystrybucję odpowiada NEXT FILM.

