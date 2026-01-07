Sebastian Fabijański zatańczy w „Tańcu z Gwiazdami”. Poznaliśmy partnerkę rapującego aktora

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Sebastian Fabijański dołącza do wiosennej edycji „Tańca z Gwiazdami”

Sebastian Fabijański pojawi się na parkiecie wiosennej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Jak ustalił Pudelek, jego trenerką będzie Julia Suryś, która wcześniej tańczyła z Filipem Lato. Aktor już rozpoczął przygotowania do programu, które odbywają się na warszawskim Bemowie.

Powrót Fabijańskiego po wcześniejszym wycofaniu

Udział Sebastiana Fabijańskiego w tanecznym show był tematem spekulacji od kilku lat. W 2025 roku aktor wycofał się w ostatniej chwili, tłumacząc to zajęciami zawodowymi i premierą filmu Macieja Kawulskiego. Źródła Pudelka wskazywały, że Sebastian chciał wówczas unikać nadmiernego rozgłosu i „plotkarskiego kontentu”, by w pełni skoncentrować się na nowym projekcie filmowym.

Tym razem aktor znalazł czas na udział w programie i będzie jednym z uczestników walczących o Kryształową Kulę.

Trenerka Julii Suryś i przygotowania do programu

Julia Suryś, trenerka Fabijańskiego, ma doświadczenie w pracy z gwiazdami „Tańca z Gwiazdami”. Para była widywana razem na warszawskim Bemowie, gdzie trenuje choreografie do nadchodzącej edycji.

Na liście uczestników wiosennej edycji pojawiają się również Mateusz Pawłowski, Emilia Komarnicka oraz małżeństwo Głowackich, co zapowiada emocjonującą rywalizację na parkiecie.