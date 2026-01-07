CGM

Sebastian Fabijański zatańczy w „Tańcu z Gwiazdami”. Poznaliśmy partnerkę rapującego aktora

Powrót Fabijańskiego po wcześniejszym wycofaniu

2026.01.07

opublikował:

Sebastian Fabijański zatańczy w „Tańcu z Gwiazdami”. Poznaliśmy partnerkę rapującego aktora

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Sebastian Fabijański dołącza do wiosennej edycji „Tańca z Gwiazdami”

Sebastian Fabijański pojawi się na parkiecie wiosennej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Jak ustalił Pudelek, jego trenerką będzie Julia Suryś, która wcześniej tańczyła z Filipem Lato. Aktor już rozpoczął przygotowania do programu, które odbywają się na warszawskim Bemowie.

Powrót Fabijańskiego po wcześniejszym wycofaniu

Udział Sebastiana Fabijańskiego w tanecznym show był tematem spekulacji od kilku lat. W 2025 roku aktor wycofał się w ostatniej chwili, tłumacząc to zajęciami zawodowymi i premierą filmu Macieja Kawulskiego. Źródła Pudelka wskazywały, że Sebastian chciał wówczas unikać nadmiernego rozgłosu i „plotkarskiego kontentu”, by w pełni skoncentrować się na nowym projekcie filmowym.

Tym razem aktor znalazł czas na udział w programie i będzie jednym z uczestników walczących o Kryształową Kulę.

Trenerka Julii Suryś i przygotowania do programu

Julia Suryś, trenerka Fabijańskiego, ma doświadczenie w pracy z gwiazdami „Tańca z Gwiazdami”. Para była widywana razem na warszawskim Bemowie, gdzie trenuje choreografie do nadchodzącej edycji.

Na liście uczestników wiosennej edycji pojawiają się również Mateusz Pawłowski, Emilia Komarnicka oraz małżeństwo Głowackich, co zapowiada emocjonującą rywalizację na parkiecie.

Tagi


Popularne newsy

Doda jest wściekła na Smolastego. Jej management próbował zablokować jego sylwestrowy występ
NEWS

Doda jest wściekła na Smolastego. Jej management próbował zablokować jego sylwestrowy występ

Była dziewczyna Smolastego, która zaśpiewała z nim zamiast Dody, najwyraźniej nie ma instynktu samozachowawczego i komentuje całą aferę
NEWS

Była dziewczyna Smolastego, która zaśpiewała z nim zamiast Dody, najwyraźniej nie ma instynktu samozachowawczego i komentuje całą aferę

Vecna ze „Stranger Things” zagrał na Przystanku Woodstock i wygrał Złotego Bączka!
NEWS

Vecna ze „Stranger Things” zagrał na Przystanku Woodstock i wygrał Złotego Bączka!

Mata powołany do polskiej reprezentacji na międzynarodowym turnieju piłkarskim.
NEWS

Mata powołany do polskiej reprezentacji na międzynarodowym turnieju piłkarskim.

KęKę o potrzebie „latania”. Tajemniczy i osobisty wpis rapera: „Raz na parę lat czuje potrzebę, żeby polecieć”
NEWS

KęKę o potrzebie „latania”. Tajemniczy i osobisty wpis rapera: „Raz na parę lat czuje potrzebę, żeby polecieć”

Doda ponownie uderza w Smolastego. „Nie chodzi o covery, tylko o zasady”
NEWS

Doda ponownie uderza w Smolastego. „Nie chodzi o covery, tylko o zasady”

Skolim ma problem z alkoholem i narkotykami? Król latino odpowiada: „Nie jestem ćpunem ani pijakiem”
NEWS

Skolim ma problem z alkoholem i narkotykami? Król latino odpowiada: „Nie jestem ćpunem ani pijakiem”

Polecane

CGM
Malik Montana wystąpi w Madison Square Garden. Historyczny moment dla polskiego rapera

Malik Montana wystąpi w Madison Square Garden. Historyczny moment dla ...

Raper na jednej scenie z globalną gwiazdą

3 godziny temu

CGM
Pracownicy Diddy’ego wściekli. Twierdzą, że nie dostają wypłat, odkąd raper siedzi

Pracownicy Diddy’ego wściekli. Twierdzą, że nie dostają wypłat, odkąd ...

Problemy finansowe pogłębiają kryzys wizerunkowy

4 godziny temu

CGM
Viki Gabor wróciła na Instagram po usunięciu wszystkich zdjęć

Viki Gabor wróciła na Instagram po usunięciu wszystkich zdjęć

Pierwszy post po przerwie

7 godzin temu

CGM
Tekashi trafił do tego samego więzienia co prezydent Wenezueli

Tekashi trafił do tego samego więzienia co prezydent Wenezueli

6ix9ine rozpoczyna odbywanie kary w federalnym więzieniu w Nowym Jorku

8 godzin temu

CGM
Jeden z hitów 50 Centa przekracza dwa miliardy streamów na Spotify

Jeden z hitów 50 Centa przekracza dwa miliardy streamów na Spotify

Produkcją nzajęli się Dr. Dre i Mike Elizondo, którzy początkowo oferowali kawałek grupie D12

8 godzin temu

CGM
Dawid Kwiatkowski z emocjonalnym wpisie na Instagramie: „Płacz chłopie w tej garderobie, ile wlezie”

Dawid Kwiatkowski z emocjonalnym wpisie na Instagramie: „Płacz chłopie ...

„Tyle lat nie potrafiłeś tego robić, aż w końcu się nauczyłeś, a raczej nauczono"

16 godzin temu