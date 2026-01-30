Sebastian Fabijański przyznał, że trafił do szpitala psychiatrycznego za dwa i pół miesiąca 

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Sebastian Fabijański otwarcie opowiedział o jednym z najtrudniejszych momentów w swoim życiu. Rapujący aktor ujawnił, że po śmierci ojca spędził dwa i pół miesiąca w prywatnej klinice psychiatrycznej, zmagając się z poważnym kryzysem psychicznym.

W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim na Kanale Zero Fabijański przyznał, że okres żałoby doprowadził go do stanu, w którym obawiał się własnych myśli. – Miałem głupie myśli. Bałem się brać leki, bo nie wiedziałem, co może się wydarzyć – mówił.

„Nie byłbym w stanie trafić do państwowego szpitala”

Aktor nie ukrywał, że trafił do prywatnej placówki, ponieważ alternatywa była dla niego nie do zaakceptowania.

– Całe szczęście, że taka klinika powstała, bo wydaje mi się, że do państwowego szpitala psychiatrycznego nie mógłbym trafić. Nie byłbym w stanie i nie wiem, co by się wtedy ze mną stało – wyznał wprost.

Na oddziale funkcjonował w odosobnionych warunkach.

– Miałem bardzo odosobniony pokój, bo to była prywatna klinika – dodał.

Codzienność oddziału psychiatrycznego

Fabijański opisał również realia życia na oddziale oraz ludzi, których tam spotkał. Wspominał m.in. kobietę w ciężkim stanie depresji poporodowej, pacjentkę przekonaną, że rozmawia z Bogiem, oraz mężczyznę, któremu pomagał podczas spacerów, kupując papierosy, ponieważ ten nie mógł sam wychodzić.

Najbardziej zapadła mu w pamięć atmosfera miejsca. – To, co słyszysz od rana do wieczora, to szelest i szuranie kapci o podłogę – relacjonował.

„Ludzie chodzą jak zombie”