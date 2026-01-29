Kizo i Faustyna Maciejczuk otwierają 2026 singlem „Cali w złocie”

Kizo wchodzi w 2026 rok z nową energią i premierą singla „CALI W ZŁOCIE”, nagranego we współpracy z Faustyną Maciejczuk. Utwór zapowiada nadchodzący album rapera.

„CALI W ZŁOCIE” – noc, spontaniczność i chemia

„CALI W ZŁOCIE” to nocny numer oparty na emocjach, spontaniczności i ucieczce od schematów. Bez planu, bez kalkulacji – liczy się tylko chwila. Tekst konsekwentnie podkreśla, że nawet chaos może być piękny, jeśli przeżywa się go razem.

Faustyna Maciejczuk gościnnie – kontrast, który działa

Gościnny udział Faustyny Maciejczuk wnosi do utworu lekkość i emocjonalną równowagę. To duet oparty na kontraście – „powietrze i ogień” – który razem tworzy spójną, nocną energię. Jej wokal nadaje numerowi świeżości i delikatności, doskonale uzupełniając charakterystyczny styl Kizo.

Zapowiedź nowej płyty Kizo

„CALI W ZŁOCIE” to pierwszy singiel zapowiadający nowy album Kizo. Za produkcję muzyczną odpowiadają clearmind oraz BeMelo, co gwarantuje nowoczesne brzmienie i klubowy klimat z radiowym potencjałem.

Nowy materiał zapowiada świeży rozdział w karierze rapera i jasno pokazuje kierunek, w którym Kizo zmierza w 2026 roku.

