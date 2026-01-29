CGM

Kizo i Faustyna Maciejczuk otwierają 2026 singlem „Cali w złocie”

Jeden z najbardziej nieoczekiwany duetów początku roku?

2026.01.29

opublikował:

Kizo i Faustyna Maciejczuk otwierają 2026 singlem „Cali w złocie”

Kizo wchodzi w 2026 rok z nową energią i premierą singla „CALI W ZŁOCIE”, nagranego we współpracy z Faustyną Maciejczuk. Utwór zapowiada nadchodzący album rapera.

„CALI W ZŁOCIE” – noc, spontaniczność i chemia

„CALI W ZŁOCIE” to nocny numer oparty na emocjach, spontaniczności i ucieczce od schematów. Bez planu, bez kalkulacji – liczy się tylko chwila.  Tekst konsekwentnie podkreśla, że nawet chaos może być piękny, jeśli przeżywa się go razem.

Faustyna Maciejczuk gościnnie – kontrast, który działa

Gościnny udział Faustyny Maciejczuk wnosi do utworu lekkość i emocjonalną równowagę. To duet oparty na kontraście – „powietrze i ogień” – który razem tworzy spójną, nocną energię. Jej wokal nadaje numerowi świeżości i delikatności, doskonale uzupełniając charakterystyczny styl Kizo.

Zapowiedź nowej płyty Kizo

„CALI W ZŁOCIE” to pierwszy singiel zapowiadający nowy album Kizo. Za produkcję muzyczną odpowiadają clearmind oraz BeMelo, co gwarantuje nowoczesne brzmienie i klubowy klimat z radiowym potencjałem.

Nowy materiał zapowiada świeży rozdział w karierze rapera i jasno pokazuje kierunek, w którym Kizo zmierza w 2026 roku.

Tagi


Popularne newsy

Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani razu nie miałem takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki”.
NEWS

Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani razu nie miałem takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki”.

Filipek zapytany o awanturę Bonusa i Grande Connection. „Nie podobają mi się ruchy Bonusa w sieci”
NEWS

Filipek zapytany o awanturę Bonusa i Grande Connection. „Nie podobają mi się ruchy Bonusa w sieci”

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show
NEWS

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show

DJ Khaled zaprezentował ultrarzadkiego Rolexa wartego 1,8 mln dolarów
NEWS

DJ Khaled zaprezentował ultrarzadkiego Rolexa wartego 1,8 mln dolarów

Pezet, Dawid Podsiadło i sanah nominowani do Bestsellerów Empiku 2026
NEWS

Pezet, Dawid Podsiadło i sanah nominowani do Bestsellerów Empiku 2026

Spotify i trzy największe wytwórnie pozywają Anna’s Archive. Pozew opiewa na astronomiczne 13 bilionów dolarów
NEWS

Spotify i trzy największe wytwórnie pozywają Anna’s Archive. Pozew opiewa na astronomiczne 13 bilionów dolarów

Ponad 11 milionów osób chce kupić bilety do Madison Square Garden. Harry Styles bije rekord popularności w Nowym Jorku
NEWS

Ponad 11 milionów osób chce kupić bilety do Madison Square Garden. Harry Styles bije rekord popularności w Nowym Jorku

Polecane

CGM
Harry Styles bije rekord Coldplay i Taylor Swift na Wembley

Harry Styles bije rekord Coldplay i Taylor Swift na Wembley

Historyczna rezydencja 12 koncertów

6 godzin temu

CGM
Sąd wydał zgodę na start sprawy, w której wokalista Aerosmith oskarżany jest o nadużycia seksualne wobec 16-latki

Sąd wydał zgodę na start sprawy, w której wokalista Aerosmith oskarżan ...

Muzyk pełnił rolę opiekuna prawnego oskarżycielki

8 godzin temu

CGM
Black Eyed Peas dołączają do Warsaw Music Festival 2026

Black Eyed Peas dołączają do Warsaw Music Festival 2026

Warsaw Music Festival 2026 zyskuje nowego headlinera

8 godzin temu

CGM
Awantura na koncercie Skolima. Mężczyzna rzucił się na 12-latkę

Awantura na koncercie Skolima. Mężczyzna rzucił się na 12-latkę

Na miejsce zdarzenia wezwana została policja

9 godzin temu

CGM
A$AP Rocky sugeruje, że mógłby zostać burmistrzem Nowego Jorku

A$AP Rocky sugeruje, że mógłby zostać burmistrzem Nowego Jorku

Artysta wskazał kilka kwestii, które jego zdaniem wymagają pilnych zmian w mieście

10 godzin temu

CGM
Tribbs opuszcza Polskę i przeprowadza się do Londynu. „To miejsce, które muzycznie inspirowało mnie od lat”

Tribbs opuszcza Polskę i przeprowadza się do Londynu. „To miejsc ...

Od lat jednym z kluczowych obszarów działalności Tribbsa jest Eurowizja

11 godzin temu