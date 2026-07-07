Sebastian Fabijański poruszył temat depresji. „Nadzieja zawsze się tli, choć może być niewidoczna”

Sebastian Fabijański o depresji. „U źródła jest ból”

Nowa piosenka duetu, choć utrzymana w letnim i lekkim klimacie, niesie ze sobą znacznie głębszy przekaz. Jak przyznał Sebastian Fabijański, inspiracją do jej powstania były trudne emocje i doświadczenia związane z depresją.

Artysta podkreślił, że chciał, aby utwór stał się wsparciem dla osób przeżywających kryzys psychiczny.

– Mimo że „Nie ma dnia” to letni, wakacyjny, lekki numer, to jednak u źródła jest ból. Ból, który znają ci, którzy wiedzą, co znaczy depresja – napisał na Instagramie.

Poruszające przesłanie do fanów

W swoim wpisie Fabijański zwrócił się bezpośrednio do osób zmagających się z problemami psychicznymi. Podkreślił, że nawet w najtrudniejszych momentach warto pamiętać o nadziei.

– Niech te słowa będą dla was światłem, którego w momentach bardzo ciemnych praktycznie nie widzimy. Pamiętajcie – nadzieja zawsze się tli, choć może być niewidoczna – przekazał.

Publikacja spotkała się z licznymi reakcjami internautów, którzy dziękowali artyście za szczerość i poruszenie ważnego społecznie tematu.

Sebastian Fabijański rozwija muzyczną karierę

Choć Sebastian Fabijański od lat kojarzony jest przede wszystkim z aktorstwem, coraz śmielej rozwija także swoją działalność muzyczną. Niedawno wystąpił z Daryą podczas koncertu „Premiery” na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a ich wspólny występ został pozytywnie oceniony przez publiczność.

Premiera utworu „Nie ma dnia” pokazuje, że artysta nie boi się sięgać po trudne i ważne tematy, wykorzystując muzykę jako sposób na przekazywanie emocji i wspieranie osób znajdujących się w kryzysie.