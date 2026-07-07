Sebastian Fabijański poruszył temat depresji. „Nadzieja zawsze się tli, choć może być niewidoczna”

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography
Sebastian Fabijański opublikował w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym odniósł się do tematu zdrowia psychicznego i depresji. Aktor, raper i piosenkarz podzielił się osobistym przesłaniem przy okazji premiery nowego utworu „Nie ma dnia”, nagranego wspólnie z Daryą.
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Sebastian Fabijański o depresji. „U źródła jest ból”
Nowa piosenka duetu, choć utrzymana w letnim i lekkim klimacie, niesie ze sobą znacznie głębszy przekaz. Jak przyznał Sebastian Fabijański, inspiracją do jej powstania były trudne emocje i doświadczenia związane z depresją.
Artysta podkreślił, że chciał, aby utwór stał się wsparciem dla osób przeżywających kryzys psychiczny.
– Mimo że „Nie ma dnia” to letni, wakacyjny, lekki numer, to jednak u źródła jest ból. Ból, który znają ci, którzy wiedzą, co znaczy depresja – napisał na Instagramie.
Poruszające przesłanie do fanów
W swoim wpisie Fabijański zwrócił się bezpośrednio do osób zmagających się z problemami psychicznymi. Podkreślił, że nawet w najtrudniejszych momentach warto pamiętać o nadziei.
– Niech te słowa będą dla was światłem, którego w momentach bardzo ciemnych praktycznie nie widzimy. Pamiętajcie – nadzieja zawsze się tli, choć może być niewidoczna – przekazał.
Publikacja spotkała się z licznymi reakcjami internautów, którzy dziękowali artyście za szczerość i poruszenie ważnego społecznie tematu.
Sebastian Fabijański rozwija muzyczną karierę
Choć Sebastian Fabijański od lat kojarzony jest przede wszystkim z aktorstwem, coraz śmielej rozwija także swoją działalność muzyczną. Niedawno wystąpił z Daryą podczas koncertu „Premiery” na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a ich wspólny występ został pozytywnie oceniony przez publiczność.
Premiera utworu „Nie ma dnia” pokazuje, że artysta nie boi się sięgać po trudne i ważne tematy, wykorzystując muzykę jako sposób na przekazywanie emocji i wspieranie osób znajdujących się w kryzysie.