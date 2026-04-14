Sebastian Fabijański o relacjach z Kubą Wojewódzkim. „Jest jak Stanowski”

Sebastian Fabijański w rozmowie z Plejadą odniósł się do krążących w sieci spekulacji dotyczących rzekomego konfliktu z Kubą Wojewódzkim. Aktor podkreślił, że nie łączy go z dziennikarzem żaden spór.

„Nie mam żadnej kosy z Kubą Wojewódzkim”

Fabijański wprost zaznaczył:

„Nie, w ogóle nie mam żadnej kosy z Kubą Wojewódzkim. Wiem o tym, że teraz był u niego Piotrek Stramowski i rozmawiali o mnie – bardzo chyba życzliwie, z tego co wiem”

„One man army” w polskich mediach

Aktor ocenił styl pracy Kuby Wojewódzkiego, podkreślając jego charakterystyczne podejście do rozmów i prowokacji w mediach:

„Kuba jest one man army. Robi swoją robotę. Szarpie po takich strunach, że jednych irytuje, drugich nie. Zresztą tak, jak Krzysiek Stanowski. Wydaje mi się, że to jest podobna konstrukcja działania w mediach. I tyle”

Porównanie do Krzysztofa Stanowskiego

W tej samej wypowiedzi Fabijański porównał Wojewódzkiego do Krzysztofa Stanowskiego, wskazując na podobny sposób funkcjonowania w przestrzeni medialnej – oparty na wyrazistych opiniach i silnych reakcjach odbiorców.

Spekulacje w sieci

Plotki o rzekomym konflikcie pojawiły się po interpretacjach internautów oraz analizie aktywności aktora w mediach społecznościowych. Dodatkowo dyskusje nasiliły się po występach w programach telewizyjnych, gdzie jego nazwisko pojawiało się w kontekście show-biznesu.