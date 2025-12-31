„Schodki” Maty przekroczyły 100 milionów odsłuchań na Spotify

„Schodki” Maty osiągnął imponujący wynik 100 milionów odsłuchań na Spotify, stając się piątym polskim utworem w historii serwisu, który przekroczył tę granicę. To kolejny dowód na ogromną popularność rapera i jego silną pozycję na polskiej scenie muzycznej.
Drugi utwór Maty z wynikiem 100 milionów streamów
„Schodki” to drugi numer Maty, który może pochwalić się tak wysoką liczbą odtworzeń. Pierwszym był hit „Kiss Cam” z albumu „Młody Matczak”. Dzięki temu Mata dołączył do wąskiego grona artystów z więcej niż jednym utworem przekraczającym 100 milionów odsłuchań na Spotify. Wcześniej dokonał tego jedynie Guzior.
Sukces debiutanckiego albumu „100 dni matury”
Utwór „Schodki” miał swoją premierę w lipcu 2019 roku i promował debiutancki album rapera „100 dni matury”. Płyta okazała się przełomem w karierze Maty i otworzyła mu drogę do ogólnopolskiej popularności. Do dziś pozostaje jednym z najważniejszych wydawnictw w historii nowej fali polskiego rapu.
Mata najczęściej streamowanym polskim artystą w 2025 roku
Według tegorocznych podsumowań Spotify, Mata był w 2025 roku najczęściej streamowanym polskim artystą. Wynik „Schodków” tylko potwierdza jego dominację w serwisach streamingowych oraz niezmienną popularność wśród słuchaczy.
Kolejne utwory Maty blisko rekordu
Na tym jednak sukcesy Maty się nie kończą. Kolejne numery rapera zbliżają się do granicy 100 milionów odsłuchań:
-
„Szafir” – ponad 97 milionów streamów
-
„Szmata” – ponad 81 milionów streamów
Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie artysta może dopisać do swojego dorobku kolejne rekordowe wyniki.
Polskie utwory z ponad 100 milionami odsłuchań na Spotify
Obecnie tylko pięć polskich utworów przekroczyło barierę 100 milionów streamów na Spotify:
-
White 2115 – „California” – 132 mln odsłuchań
-
Mata – „Kiss Cam” – 123 mln odsłuchań
-
Guzior – „BLUEBERRY” – 120 mln odsłuchań
-
Guzior – „FALA” – 104 mln odsłuchań
-
Mata – „Schodki” – 100 mln odsłuchań