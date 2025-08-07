Szukaj
CGM

Scena pod napięciem: eklektyczna mieszanka artystów, których musisz zobaczyć na żywo

Do końca roku czeka nas dużo dobrego.

2025.08.07

opublikował:

Scena pod napięciem: eklektyczna mieszanka artystów, których musisz zobaczyć na żywo

fot. mat. pras.

Szukasz czegoś świeżego, inspirującego i totalnie poza schematem? W nadchodzących miesiącach Polska zamieni się w punkt obowiązkowy na trasie najbardziej oryginalnych artystów nowej generacji. Od emocjonalnych dźwięków Bladee i euforycznych bitów Mechatoka, przez przebojowy duet Abor & Tynna aż do nieprzewidywalnego Tommy’ego Casha. Przekonaj się, dlaczego te koncerty to coś więcej niż tylko występy.

Bladee – Eteryczny outsider z cyfrowego snu

📍 02.12.2025 – Klub Stodoła, Warszawa
📍 03.12.2025 – Klub Studio, Kraków

Tajemniczy, wizjonerski, totalnie osobny. Bladee od lat wymyka się kategoriom, łącząc futurystyczny rap, lo-fi i elementy muzyki PC z emocjonalną wrażliwością. Członek kultowego Drain Gang i kreatywny umysł za marką Sadboys Gear, artysta, którego koncerty są… doświadczeniem. Jeśli cenisz art-pop, internetową estetykę i teksty, które otwierają głowę – to koncert właśnie dla Ciebie.

Mechatok – Future club w wersji softcore

📍 19.11.2025 – Klub Hydrozagadka, Warszawa

Od klasycznej gitary po nowoczesny pop. Mechatok z Berlina to specjalista od minimalizmu z duszą – jego produkcje mają w sobie i emocje, i bit. Współpracował z Bladee, Yung Leanem i Charli XCX, tworząc muzykę, która łączy świat klubów, gier i galerii sztuki. Jego solowe występy to świetna okazja, by zanurzyć się w zupełnie innym wymiarze dźwięku.

Abor & Tynna – Duet z dynamitem

📍 21.10.2025 – Klub Proxima, Warszawa

Słyszeliście ich na Eurowizji? A może ich album Bittersüß był na Waszej playliście przez całą wiosnę? Wiedeńskie rodzeństwo, które szturmem zdobyło niemieckojęzyczny świat, wreszcie zawita do Polski! Ich koncerty to miks lat 80., electro-popu, emocjonalnej szczerości i wizualnych perełek. Fani Rina, Shirin David i Kraftwerku – to coś dla Was.

Tommy Cash – Estetyczny buntownik bez granic

📍 20.10.2025 – Klub B90, Gdańsk
📍 21.10.2025 – Klub Stodoła, Warszawa
📍 22.10.2025 – Klub B17, Poznań

Prowokacja? Sztuka? Kicz? Wszystko na raz. Tommy Cash to jednoosobowy performance art – jego koncerty to widowiska, które łączą mocne brzmienia z potężną scenografią i absurdem na najwyższym poziomie. Jeśli kochasz wyzwania i wychodzisz z domu, by przeżyć coś nietypowego – nie zastanawiaj się ani chwili.

Tagi


Popularne newsy

Ujawniono przyczynę śmierci Ozzy’ego Osbourne’a
NEWS

Ujawniono przyczynę śmierci Ozzy’ego Osbourne’a

Tak wyglądała Bianca Censori zanim poznała Kanye Westa. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których trudno rozpoznać żonę Ye
NEWS

Tak wyglądała Bianca Censori zanim poznała Kanye Westa. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których trudno rozpoznać żonę Ye

Bedoes odpowiada na diss Eripe, scena rapowa ocenia. „Tede i Bedoes przechodzą dalej”
NEWS

Bedoes odpowiada na diss Eripe, scena rapowa ocenia. „Tede i Bedoes przechodzą dalej”

Białas „jedzie po Cartiera”
NEWS

Białas „jedzie po Cartiera”

Littlemoonster96 kiedyś szalała za Justinem Bieberem. Teraz dotknęła innego gwiazdora
NEWS

Littlemoonster96 kiedyś szalała za Justinem Bieberem. Teraz dotknęła innego gwiazdora

Acid Drinkers wracają bez płyty, za to z czymś innym
NEWS

Acid Drinkers wracają bez płyty, za to z czymś innym

Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację
NEWS

Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację

Polecane

CGM
Molesta Ewenement wśród gwiazd finału festiwalu Go! On Stage

Molesta Ewenement wśród gwiazd finału festiwalu Go! On Stage

Impreza odbędzie się w weekend.

2 godziny temu

CGM
BitterSweet Festival gra głośno, słucha uważnie i rozmawia o tym, co ważne

BitterSweet Festival gra głośno, słucha uważnie i rozmawia o tym, co w ...

„Uważaj na siebie, baw się świetnie i wracaj do domu bezpiecznie”.

2 godziny temu

CGM
Ed Sheeran pod ostrzałem. Artysta nie cofa się i odpowiada na krytykę

Ed Sheeran pod ostrzałem. Artysta nie cofa się i odpowiada na krytykę

Brytyjczyków rozwścieczyła niedawna wypowiedź artysty.

2 godziny temu

CGM
Świat szybkich samochodów i nocnych wyścigów w nowym klipie Aviego

Świat szybkich samochodów i nocnych wyścigów w nowym klipie Aviego

Raper zaprosił do współpracy topowego gościa.

3 godziny temu

CGM
Jak Eminem czuje się z tym, że jest „tym gościem z Fortnite’a”?

Jak Eminem czuje się z tym, że jest „tym gościem z Fortnite&#821 ...

„Założę się, że w środku aż się gotował”.

4 godziny temu

CGM
Benny Blanco używa perfum Seleny, gdy za nią tęskni

Benny Blanco używa perfum Seleny, gdy za nią tęskni

Sentymentalny zapach, który wywołał rumieńce

9 godzin temu