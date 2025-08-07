Scena pod napięciem: eklektyczna mieszanka artystów, których musisz zobaczyć na żywo

fot. mat. pras.

Szukasz czegoś świeżego, inspirującego i totalnie poza schematem? W nadchodzących miesiącach Polska zamieni się w punkt obowiązkowy na trasie najbardziej oryginalnych artystów nowej generacji. Od emocjonalnych dźwięków Bladee i euforycznych bitów Mechatoka, przez przebojowy duet Abor & Tynna aż do nieprzewidywalnego Tommy’ego Casha. Przekonaj się, dlaczego te koncerty to coś więcej niż tylko występy.

Bladee – Eteryczny outsider z cyfrowego snu

📍 02.12.2025 – Klub Stodoła, Warszawa

📍 03.12.2025 – Klub Studio, Kraków

Tajemniczy, wizjonerski, totalnie osobny. Bladee od lat wymyka się kategoriom, łącząc futurystyczny rap, lo-fi i elementy muzyki PC z emocjonalną wrażliwością. Członek kultowego Drain Gang i kreatywny umysł za marką Sadboys Gear, artysta, którego koncerty są… doświadczeniem. Jeśli cenisz art-pop, internetową estetykę i teksty, które otwierają głowę – to koncert właśnie dla Ciebie.

Mechatok – Future club w wersji softcore

📍 19.11.2025 – Klub Hydrozagadka, Warszawa

Od klasycznej gitary po nowoczesny pop. Mechatok z Berlina to specjalista od minimalizmu z duszą – jego produkcje mają w sobie i emocje, i bit. Współpracował z Bladee, Yung Leanem i Charli XCX, tworząc muzykę, która łączy świat klubów, gier i galerii sztuki. Jego solowe występy to świetna okazja, by zanurzyć się w zupełnie innym wymiarze dźwięku.

Abor & Tynna – Duet z dynamitem

📍 21.10.2025 – Klub Proxima, Warszawa

Słyszeliście ich na Eurowizji? A może ich album Bittersüß był na Waszej playliście przez całą wiosnę? Wiedeńskie rodzeństwo, które szturmem zdobyło niemieckojęzyczny świat, wreszcie zawita do Polski! Ich koncerty to miks lat 80., electro-popu, emocjonalnej szczerości i wizualnych perełek. Fani Rina, Shirin David i Kraftwerku – to coś dla Was.

Tommy Cash – Estetyczny buntownik bez granic

📍 20.10.2025 – Klub B90, Gdańsk

📍 21.10.2025 – Klub Stodoła, Warszawa

📍 22.10.2025 – Klub B17, Poznań

Prowokacja? Sztuka? Kicz? Wszystko na raz. Tommy Cash to jednoosobowy performance art – jego koncerty to widowiska, które łączą mocne brzmienia z potężną scenografią i absurdem na najwyższym poziomie. Jeśli kochasz wyzwania i wychodzisz z domu, by przeżyć coś nietypowego – nie zastanawiaj się ani chwili.