Sara James zaskakuje nowym singlem i zapowiada rozszerzoną wersję debiutanckiego albumu

fot. Paweł Lewandowski

Sara James, prezentuje nowy singiel oraz zapowiada premierę edycji specjalnej swojego debiutanckiego albumu. Utwór „PASSPORT” to szczery i poruszający manifest młodego pokolenia, które dorasta w świecie pełnym zmian i wyzwań. Inspiracją do jego powstania była autentyczność dziecięcej perspektywy – bezkompromisowej, ale jednocześnie pełnej nadziei.

Już na początku października 2025 roku fani będą mogli zanurzyć się jeszcze głębiej w muzyczny świat artystki dzięki premierze rozszerzonego wydania debiutanckiej płyty Sary pt „PLAYHOUSE …THE FULL STORY”. To wydanie to domknięcie dotychczasowego etapu twórczości artystki.

Popowa świeżość i dojrzałe spojrzenie na rzeczywistość

Sara James, mimo młodego wieku, już teraz uchodzi za jedną z najbardziej obiecujących artystek młodego pokolenia. Jej muzyka łączy popową świeżość z dojrzałym spojrzeniem na rzeczywistość, a każdy kolejny projekt potwierdza jej ogromny potencjał i artystyczną odwagę. „PASSPORT” i „PLAYHOUSE …THE FULL STORY” kontynuują jej opowieść o sobie i jej emocjach, a nadchodząca trasa ma szansę stać się jednym z najciekawszych wydarzeń muzycznych końcówki roku.