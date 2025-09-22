Sara James od lat mierzy się z hejtem w internecie. „Komentowanie ciała nastolatki jest obrzydliwe”

Szukaj
2025.09.22

Sara James to jedna z najbardziej utalentowanych młodych wokalistek w Polsce. Jej kariera rozpoczęła się w programie „The Voice Kids”, gdzie zwyciężyła w czwartej edycji. Niedługo później reprezentowała Polskę w Eurowizji Junior 2021, zdobywając drugie miejsce i uznanie międzynarodowej publiczności.

Kolejnym przełomem był udział w „America’s Got Talent”, gdzie jako pierwsza Polka dotarła do finału popularnego show. Dzięki temu otworzyły się przed nią drzwi do światowej kariery, a w Polsce już dziś uważana jest za jedną z największych gwiazd młodego pokolenia.

Hejt w internecie – codzienność młodej gwiazdy

Mimo ogromnych sukcesów Sara James od lat zmaga się z przykrymi komentarzami w sieci. W rozmowie z magazynem „Glamour” przyznała, że niektóre słowa internautów są szczególnie bolesne.

Artystka ujawniła, że najwięcej hejtu dotyczy jej wyglądu i wagi.

„Miałam naprawdę tragiczne stany. Bardzo schudłam. A teraz powoli sobie to odbudowuję i zaczynam jeść. (…) Czytając komentarze, że mi się utyło… One są strasznie bolesne” – wyznała.

„To jest po prostu obrzydliwe” – mocne słowa Sary James

Sara James zaznaczyła, że ma dopiero 17 lat, a jej ciało wciąż się rozwija. Podkreśliła, że komentowanie wyglądu nastolatków, którzy są w fazie dorastania, jest wyjątkowo szkodliwe i może mieć poważne konsekwencje psychiczne.

„Komentowanie ciała osoby niepełnoletniej, która dalej się rozwija, jest po prostu obrzydliwe” – powiedziała.

Wsparcie dla osób w podobnej sytuacji

Na koniec wokalistka zwróciła się do wszystkich, którzy doświadczają hejtu czy zmagają się z problemami z odżywianiem. Podkreśliła, że nikt w takich chwilach nie jest sam i zawsze można liczyć na wsparcie innych osób.

 

