2025.11.02

opublikował:

Saoirse Ronan i Aimee Lou Wood dołączają do obsady biografii o The Beatles

Saoirse Ronan i Aimee Lou Wood zostały ogłoszone jako najnowsze gwiazdy, które dołączają do obsady filmów biograficznych o legendarnym zespole The Beatles. Produkcję reżyseruje zdobywca Oscara Sam Mendes („1917”, „Skyfall”, „American Beauty”), a premierę filmów zaplanowano na kwiecień 2028 roku.

Cztery filmy o każdym z członków The Beatles

Projekt zatytułowany „The Beatles – A Four-Film Cinematic Event” obejmuje cztery osobne produkcje, z których każda opowie historię jednego z członków zespołu: Johna Lennona, Paula McCartneya, George’a Harrisona i Ringo Starra.

Wcześniej ogłoszono, że:

  • Harris Dickinson zagra Johna Lennona,

  • Paul Mescal wcieli się w Paula McCartneya,

  • Joseph Quinn wystąpi jako George Harrison,

  • Barry Keoghan zagra Ringo Starra.

Teraz potwierdzono, że Saoirse Ronan (znana z filmów Lady Bird, Brooklyn) wcieli się w Lindę McCartney, żonę Paula McCartneya, a Aimee Lou Wood (The White Lotus, Film Club) zagra Pattie Boyd, partnerkę George’a Harrisona.

Do obsady dołączą także:

  • Anna Sawai (Shōgun) jako Yoko Ono,

  • Mia McKenna-Bruce (How To Have Sex) jako Maureen Starkey, żona Ringo Starra.

Sam Mendes o kobiecych postaciach w filmach o The Beatles

Reżyser Sam Mendes podkreślił znaczenie kobiecych ról w historii zespołu:

„Maureen, Linda, Yoko i Pattie to cztery fascynujące i wyjątkowe postacie same w sobie – i jestem zachwycony, że udało nam się przekonać cztery z najbardziej utalentowanych kobiet pracujących dziś w kinie, by dołączyły do tej niezwykłej przygody.”

Możliwa rola Jamesa Nortona

Niepotwierdzone informacje wskazują, że James Norton (Happy Valley, House Of Guinness) może wcielić się w Briana Epsteina, legendarnego menedżera zespołu The Beatles.

Fabuła i historia prawdziwych relacji Beatlesów

To pierwsza produkcja, w której zespół i ich spadkobiercy udzielili pełnych praw do wykorzystania muzyki i historii The Beatles w filmie fabularnym.

Filmy będą opowiadać prawdziwe historie z życia muzyków i ich partnerek:

  • Paul i Linda McCartney poznali się w 1967 roku, a ich małżeństwo trwało do śmierci Lindy w 1998. Oboje współtworzyli zespół Wings po rozpadzie Beatlesów.

  • Yoko Ono poznała Johna Lennona w 1966 roku podczas wystawy sztuki w Londynie, a rok później się pobrali.

  • Pattie Boyd poznała George’a Harrisona na planie filmu A Hard Day’s Night i byli małżeństwem w latach 1966-1977; później Boyd wyszła za Erica Claptona.

  • Ringo Starr poznał Maureen Starkey (z domu Cox) w 1962 roku, gdy miała 16 lat i pracowała jako fryzjerka. Para była małżeństwem w latach 1965-1975.

Aktorzy o swoich rolach

Paul Mescal ujawnił, że w filmie sam zaśpiewa wszystkie partie wokalne i miał okazję spotkać Paula McCartneya:

„On jest niezwykłym człowiekiem. To szalone zdanie – że spędziłem z nim czas, a tym bardziej, że mam go zagrać.”

Z kolei Barry Keoghan, który zagra Ringo Starra, wspominał swoje spotkanie z muzykiem:

„Kiedy z nim rozmawiałem, nie mogłem na niego patrzeć. Byłem bardzo zdenerwowany. A on powiedział: 'Możesz na mnie patrzeć’. Moim zadaniem jest obserwować, analizować gesty i sposób bycia. Chcę go uczłowieczyć, a nie tylko imitować.”

