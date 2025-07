sanah odkurza Siostry Grabowskie

fot. YouTube

Kiedy na początku marca ubiegłego roku sanah przedstawiła fanom swój poboczny projekt Siostry Grabowskie, fani liczyli na to, że być może wokalistka szykuje krążek, który będzie chciała sygnować tym szyldem. Nic takiego się jednak nie stało, Siostry Grabowskie zadowoliły się piosenką „Cała sala śpiewa” i na ponad rok zniknęły z radaru. Właściwie to zniknęła, bo wbrew nazwie mamy tutaj do czynienia z kolejnym solowym przedsięwzięciem Zuzi.

Powrót Siostr Grabowskich

Siostry Grabowskie wracają po kilkunastomiesięcznej przerwie, tym razem z singlem „Boogie Woogie”. Czy tam razem sanah pójdzie za ciosem i wkrótce usłyszymy więcej piosenek Sióstr Grabowskich? Dowiemy się tego wkrótce.