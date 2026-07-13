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Sam Fender i Olivia Dean przeszli do historii. „Rein Me In” ustanowiło rekord brytyjskich list przebojów

Numer pobił rekord sprzed ponad 30 lat

2026.07.13

opublikował:

Sam Fender Olivia Dean YT

Sam Fender i Olivia Dean zapisali się w historii brytyjskiej muzyki. Ich wspólny singiel „Rein Me In” został najdłużej utrzymującym się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów utworem w wykonaniu brytyjskich artystów.

„Rein Me In” pobiło rekord sprzed ponad 30 lat

Piosenka spędziła 16. tydzień na szczycie UK Singles Chart, ustanawiając nowy rekord w historii brytyjskiej muzyki.

Dotychczasowy wynik należał do zespołu Wet Wet Wet i przeboju „Love Is All Around”, który w 1994 roku utrzymywał się na pierwszym miejscu przez 15 tygodni.

Historyczny sukces Sama Fendera i Olivii Dean

Duet po raz pierwszy zaprezentował utwór podczas wspólnych koncertów Sama Fendera, a oficjalna wersja singla ukazała się latem ubiegłego roku.

„Rein Me In” już wcześniej zapisało się w historii, potrzebując aż 35 tygodni, aby wspiąć się na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów – był to najdłuższy awans na szczyt w historii notowania.

Kolejne rekordy brytyjskiego hitu

Sukces singla nie ogranicza się jedynie do liczby tygodni na pierwszym miejscu.

Utwór może pochwalić się również:

  • 55 kolejnymi tygodniami w brytyjskim Top 40,
  • 38 tygodniami w Top 10,
  • czterokrotnym powrotem na pierwsze miejsce w trakcie jednego cyklu notowań – czego wcześniej nie dokonał żaden inny singiel.

To również najdłużej notowany numer jeden w Wielkiej Brytanii w latach 20. XXI wieku.

Nagrody i uznanie dla artystów

„Rein Me In” zdobyło tytuł Piosenki Roku podczas BRIT Awards 2026, a Sam Fender dzięki utworowi wywalczył swój pierwszy numer jeden na brytyjskiej liście przebojów. Dla Olivii Dean był to już drugi taki sukces.

Szefowie wytwórni Polydor i Capitol UK podkreślili, że rekord jest efektem wyjątkowej współpracy artystów i wielomiesięcznego wsparcia dla singla.

 

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