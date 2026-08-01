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Sam Fender i Olivia Dean przeszli do historii. „Rein Me In” pobił rekord brytyjskich list przebojów

Pasmo sukcesów Sama Fendera i Olivii Dean

2026.08.01

opublikował:

Sam Fender Olivia Dean YT

Sam Fender i Olivia Dean zapisali się w historii brytyjskiej muzyki. Ich wspólny singiel „Rein Me In” został najdłużej utrzymującym się numerem jeden na UK Official Singles Chart, bijąc rekord, który pozostawał niepobity od ponad siedmiu dekad.

Historyczny rekord po 73 latach

„Rein Me In” spędził już 19 tygodni na szczycie brytyjskiej listy przebojów, dzięki czemu wyprzedził legendarny utwór „I Believe” Frankiego Laine’a. Ten klasyk zajmował pierwsze miejsce przez 18 tygodni w 1953 roku, a jego osiągnięcie pozostawało rekordem przez 73 lata.

To wyjątkowy sukces zarówno dla Sama Fendera i Olivii Dean, jak i wytwórni Polydor Label Group.

„Rein Me In” podbija listy przebojów na całym świecie

Choć utwór ukazał się ponad rok temu, na pierwsze miejsce brytyjskiej listy wspiął się dopiero po 35 tygodniach od debiutu. Od lutego 2026 roku wielokrotnie wracał na szczyt zestawienia, stając się pierwszym numerem jeden w karierze Sama Fendera.

Piosenka ustanowiła również kolejne rekordy. Jest jedynym utworem w historii brytyjskich notowań, który czterokrotnie powracał na pierwszą pozycję w trakcie tej samej obecności na liście. Dodatkowo spędził już 58 kolejnych tygodni w Top 40 oraz 31 tygodni z rzędu w pierwszej dziesiątce.

Sukces nie tylko w Wielkiej Brytanii

„Rein Me In” cieszy się ogromną popularnością także poza Wyspami. Singiel dotarł na szczyt list przebojów w Irlandii, utrzymuje się wysoko w Australii, a także odniósł sukces w Kanadzie, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych.

Wspólna wersja utworu została oficjalnie wydana latem ubiegłego roku, po tym jak Sam Fender i Olivia Dean wykonywali ją razem podczas koncertów w Londynie i Newcastle.

Pasmo sukcesów Sama Fendera i Olivii Dean

Rekord na brytyjskiej liście przebojów to kolejne ważne osiągnięcie dla duetu. W 2026 roku „Rein Me In” zdobył statuetkę BRIT Awards w kategorii Piosenka Roku.

Sam Fender został również wyróżniony tytułem Songwriter of the Year podczas Ivor Novello Awards, natomiast Olivia Dean odebrała nagrodę Best New Artist na gali BET Awards oraz triumfowała podczas tegorocznych BRIT Awards, zdobywając m.in. nagrodę za Album Roku.

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