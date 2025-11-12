CGM

Sabrina Carpenter zagra w nowej adaptacji „Alicji w Krainie Czarów”

Piosenkarka będzie także producentką filmu

2025.11.12

Sabrina Carpenter zagra w nowej adaptacji „Alicji w Krainie Czarów”

Sabrina Carpenter została wybrana do głównej roli w nadchodzącym filmie „Alice In Wonderland” produkcji Universal Pictures. Według doniesień The Hollywood Reporter, artystka podchodzi do projektu z „pasją” – zgłosiła swoje pomysły do studia już rok temu.

Carpenter jako producentka filmu

Oprócz roli aktorskiej, Carpenter będzie również producentką filmu. Na razie nie podano daty premiery ani pozostałych członków obsady. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Lorene Scafaria, autorka i reżyserka „Hustlers” z Jennifer Lopez.

Poprzednie adaptacje i inspiracje

Film oparty będzie na klasycznej powieści Lewisa Carrolla z ery wiktoriańskiej, która była już adaptowana animacyjnie przez Disney w 1951 roku. W kolejnych wersjach Disney’a z 2010 i 2016 roku zagrali m.in.  Johnny Depp, Anne Hathaway i Helena Bonham Carter.

Kolejne projekty aktorskie i muzyczne Carpenter

Dla Sabriny Carpenter będzie to kolejny duży projekt filmowy. We wrześniu ogłoszono jej udział w jednym odcinku odświeżonego „The Muppet Show” w 2026 roku, produkcji Setha Rogena.

W sferze muzycznej Carpenter zdobyła sześć nominacji do Grammy, w tym Album Roku i Najlepszy Album Popowy za „Man’s Best Friend”, a także Piosenkę Roku, Nagranie Roku, Najlepszy Popowy Występ Solowy i Najlepszy Teledysk za „Manchild”.

