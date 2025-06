Sabrina Carpenter w wersji vintage

fot. mat. pras.

Sabrina Carpenter nie próżnuje. W lutym na rynku pojawiła się edycja deluxe jej ubiegłorocznego albumu „Short n’ Sweet”, tymczasem wokalistka szykuje już nowy materiał. Już jutro wieczorem w sieci pojawi się jej nowy singiel „Manchild”. Na instagramowym profilu gwiazdy można zobaczyć krótki zwiastun klipu. Sabrina stoi w nim przy drodze i „łapie stopa” ubrana w białą, przewiązywaną z przodu bluzkę i bardzo krótkie szorty.

Limitowany winyl

Wyprodukowane przez Jacka Antonoffa „Manchild” pojawi się w serwisach streamingowych, a także na specjalnym, 7-calowym winylu. Na stronie B singla znajdziemy piosenkę „inside of your head when you’ve just won an argument with a man”.

Gwiazda ma za sobą halową trasę po Europie. W piątek Sabrina wystąpi na festiwalu Primavera Sound w Barcelonie. W jej kalendarzu znajduje się ponadto trasa koncertowa po Stanach Zjednoczonych.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Sabrina Carpenter (@sabrinacarpenter)