Sabrina Carpenter rządzi na światowych rynkach. Jak jej nowa płyta poradziła sobie w Polsce?

Zaglądamy na listę sprzedaży.

2025.09.11

Jak co czwartek ZPAV opublikował nowe zestawienie sprzedaży. Patrząc na kalendarz premier można było zgadywać, że na pierwszym miejscu listy znajdzie się krążek „Man’s Best Friend” Sabriny Carpenter. Z drugiej strony polski rynek wielokrotnie pokazywał już, że jest nieprzewidywalny i często głośne światowe premiery przegrywały u nas m.in. wydawnictwami dostępnymi w empikowej „umbrelli” (jako dodatkowy produkt dobierany do zakupów już przy kasie).

Jak jest tym razem? „Man’s Best Friend” po debiutanckim tygodniu sprzedaży otwierało listy m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Australii, Nowej Zelandii, Portugalii czy Holandii. Teraz dochodzi do tego także „jedynka” w Polsce. Nowy krążek Sabriny nie miał na naszym rynku silnej konkurencji, ale nie umniejsza to jego sukcesu.

W Top 10 mamy w tym tygodniu dwie nowości – drugą jest „Giants & Monsters” Helloween, którzy przyjadą w październiku na koncert do Katowic.

Oto czołowa dziesiątka zestawienia obejmującego okres od 29 sierpnia do 4 września:

1. Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
2. Mata – 2039: Złote Piaski
3. Helloween – Giants & Monsters
4. Sobel – Napisz jak będziesz
5. KPop Demon Hunters Cast – KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)
6. sombr – I Barely Know Her
7. Stray Kids – KARMA
8. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – tylko haj. (ZORZA 2025)
9. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT
10. Skolim – Król Latino

