Sabrina Carpenter rządzi na światowych rynkach. Jak jej nowa płyta poradziła sobie w Polsce?

Jak co czwartek ZPAV opublikował nowe zestawienie sprzedaży. Patrząc na kalendarz premier można było zgadywać, że na pierwszym miejscu listy znajdzie się krążek „Man’s Best Friend” Sabriny Carpenter. Z drugiej strony polski rynek wielokrotnie pokazywał już, że jest nieprzewidywalny i często głośne światowe premiery przegrywały u nas m.in. wydawnictwami dostępnymi w empikowej „umbrelli” (jako dodatkowy produkt dobierany do zakupów już przy kasie).

Jak jest tym razem? „Man’s Best Friend” po debiutanckim tygodniu sprzedaży otwierało listy m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Australii, Nowej Zelandii, Portugalii czy Holandii. Teraz dochodzi do tego także „jedynka” w Polsce. Nowy krążek Sabriny nie miał na naszym rynku silnej konkurencji, ale nie umniejsza to jego sukcesu.

W Top 10 mamy w tym tygodniu dwie nowości – drugą jest „Giants & Monsters” Helloween, którzy przyjadą w październiku na koncert do Katowic.

Oto czołowa dziesiątka zestawienia obejmującego okres od 29 sierpnia do 4 września:

1. Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

2. Mata – 2039: Złote Piaski

3. Helloween – Giants & Monsters

4. Sobel – Napisz jak będziesz

5. KPop Demon Hunters Cast – KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)

6. sombr – I Barely Know Her

7. Stray Kids – KARMA

8. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – tylko haj. (ZORZA 2025)

9. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

10. Skolim – Król Latino