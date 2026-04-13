CGM

Sabrina Carpenter pod ostrzałem po występie na Coachelli

Nieoczekiwana reakcja na zachowanie fanki

2026.04.13

Występ Sabriny Carpenter na jednym z największych festiwali muzycznych świata przyciągnął ogromną uwagę fanów. Choć koncert został dobrze przyjęty pod względem muzycznym, to jeden moment ze sceny wywołał prawdziwą burzę w sieci.

Nieoczekiwana reakcja na zachowanie fanki

Podczas wykonywania utworu „We Almost Broke Up Again Last Night” artystka przerwała występ, zwracając uwagę na dźwięki dochodzące z publiczności. Jedna z fanek zaczęła wydawać charakterystyczne okrzyki, które – jak się później okazało – były elementem jej kultury.

Sabrina Carpenter zareagowała spontanicznie, wyrażając zdziwienie i określając zachowanie jako „dziwne”, co szybko zostało odebrane przez część widzów jako brak wrażliwości kulturowej.

Czym jest „zaghruta”?

Internauci szybko wyjaśnili, że chodzi o tzw. „zaghrutę” – tradycyjny okrzyk radości, popularny w krajach arabskich, często używany podczas wesel i ważnych uroczystości.

Nagranie z koncertu błyskawicznie stało się viralem, a w sieci pojawiły się liczne komentarze krytykujące reakcję artystki. Niektórzy zarzucali jej brak świadomości kulturowej, a nawet nietolerancję.

Internet podzielony

Choć wiele osób stanęło po stronie fanki, nie brakowało również głosów broniących wokalistki. Część internautów podkreślała, że sytuacja była spontaniczna, a artystka mogła po prostu nie zrozumieć kontekstu w danym momencie.

Szybkie przeprosiny artystki

Sabrina Carpenter szybko odniosła się do całej sytuacji, publikując oświadczenie w mediach społecznościowych. Wyjaśniła, że jej reakcja wynikała ze zdziwienia i nie była motywowana złymi intencjami.

Dodała również, że po zapoznaniu się z sytuacją lepiej rozumie znaczenie „zaghruty” i zadeklarowała otwartość na różne formy wyrażania emocji przez fanów podczas koncertów.

