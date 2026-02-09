CGM

Sabrina Carpenter ma dość „chłopców" dlatego stworzyła sobie mężczyznę z chipsów

Surrealistyczna reklama podczas Super Bowl

2026.02.09

Sabrina Carpenter ma dość „chłopców” dlatego stworzyła sobie mężczyznę z chipsów

Sabrina Carpenter wystąpiła w jednej z najbardziej nietypowych reklam tegorocznego Super Bowl. Artystka zagrała główną rolę w surrealistycznym spocie marki Pringles, który swoją premierę miał podczas transmisji wydarzenia. Reklama szybko przyciągnęła uwagę widzów i stała się jednym z najczęściej komentowanych momentów wieczoru.

„Pringleleo” – mężczyzna z chipsów Pringles

Reklama przedstawia Sabrinę Carpenter, która – zmęczona relacjami z mężczyznami – postanawia zbudować sobie idealnego partnera. Efektem jej działań jest „Pringleleo”, mężczyzna stworzony w całości z chipsów Pringles. Para wspólnie wychodzi na kolację, puszcza latawiec, trafia na kiss cam podczas meczu, a finałowo Pringleleo zostaje otoczony przez fanów przed koncertem.

Całość utrzymana jest w absurdalnym, humorystycznym tonie, który idealnie wpisuje się w wizerunek artystki.

Premiera reklamy podczas Super Bowl

Skrócona, 30-sekundowa wersja reklamy została wyemitowana podczas transmisji Super Bowl LX na antenie NBC 8 lutego 2026 roku. Dłuższa wersja spotu trafiła do internetu i szybko zaczęła zdobywać popularność w mediach społecznościowych.

Sprawdzony duet reżyserski

Za reżyserię reklamy odpowiadają Vania Heymann i Gal Muggia, którzy wcześniej współpracowali z Sabriną Carpenter przy teledysku do utworu „Manchild”. To właśnie ta współpraca miała kluczowe znaczenie dla unikalnego stylu reklamy.

Sabrina Carpenter o współpracy z Pringles

W rozmowie z The Hollywood Reporter Sabrina Carpenter przyznała, że udział w takiej produkcji był dla niej zupełnie nowym doświadczeniem:

„Kręcenie reklamy z mężczyzną zrobionym z Pringlesów było dla mnie absolutną nowością. Zaufanie do reżyserów oraz zespołu Pringles pozwoliło stworzyć coś szalonego i naprawdę zabawnego”.

Artystka podkreśliła również, że zależało jej na autentyczności i zachowaniu własnego poczucia humoru, nawet w ramach kampanii dużej marki spożywczej.

Czy Sabrina Carpenter wystąpi kiedyś na Super Bowl Halftime Show?

Zapytana o możliwość występu podczas Super Bowl Halftime Show w przyszłości, Carpenter odpowiedziała z dystansem i humorem:
„Może kiedyś! Muszę jeszcze napisać kilka albumów”.

