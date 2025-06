Sabrina Carpenter autostopowiczką w surrealistycznym klipie do nowej piosenki

fot. mat. pras.

Dwukrotna laureatka Grammy rozpoczyna lato w najlepszy możliwy sposób – wydając nowy singiel zatytułowany „Manchild”.

Sabrina napisała „Manchild” wspólnie ze stałą współpracowniczką Amy Allen i ponownie nawiązała współpracę z Jackiem Antonoffem. Zarówno Amy, jak i Jack, pracowali z artystką przy albumie „Short n’ Sweet”.

Nowy singiel ukazuje się po roku pełnym rewolucyjnych wydarzeń w karierze Sabriny Carpenter. Wydany w sierpniu 2024 album „Short n’ Sweet” trafił na szczyty list przebojów i zaliczył jeden z najlepszych światowych debiutów całego roku. Przy premierze singiel „Taste” zdetronizował utwór „Please Please Please” na szczycie Spotify US chart. Stał się też już trzecią piosenką z albumu na numerze 1 w zestawieniu.

Gigantyczny sukces „Short n’ Sweet”

„Short n’ Sweet” stał się pierwszym po Taylor Swift albumie, który odnotował cztery utwory na #1 Airplaya pop w USA. Wszystkie trzy single z uznanego albumu Sabriny Carpenter trafiły do prestiżowego Billions Club w Spotify: „Espresso” z 2,2 miliardami streamów, „Please Please Please” z 1,4 miliarda i „Taste” z miliardem odtworzeń.

Album zapewnił Sabrinie Carpenter pierwsze nominacje do Grammy w karierze – i to od razu sześć! Ostatecznie gwiazda wygrała dwie nagrody: w kategoriach Najlepszy popowy album wokalny oraz Najlepsze popowe wykonanie solowe („Espresso”). Sabrina zadebiutowała na scenie Grammy, wykonując medley „Espresso” i „Please Please Please”.