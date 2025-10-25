Sabrina Carpenter „aresztowała” Gigi Hadid za bycie zbyt seksowną

Podczas swojego koncertu w Pittsburghu w ramach trasy „Short n’ Sweet”, Sabrina Carpenter postanowiła zrobić show w niecodzienny sposób – „aresztowała” supermodelkę Gigi Hadid wśród publiczności. Wideo z tego wydarzenia szybko podbiło internet, pokazując zabawny i flirciarski moment między gwiazdami.

Sabrina zwróciła się do Gigi, pytając, skąd pochodzi. Kiedy modelka odpowiedziała „Bucks County”, piosenkarka odparła:

„Wow, może jesteśmy bratnimi duszami!”

Furry pink handcuffs i odrobina flirtu

Nie był to zwykły moment spotkania fan-gwiazda. Sabrina przyznała, że była „hot and flustered” w obecności Hadid, po czym podała jej różowe futrzane kajdanki, wprowadzając element humoru i teatralności na scenie.

W tle rozbrzmiewała muzyka z filmu „Juno”, a piosenkarka podgrzewała atmosferę, zachęcając tłum do głośniejszego dopingu.

Celebrity arrest – stały element trasy

To nie pierwszy raz, gdy Sabrina wprowadza element „celebrity arrest” podczas koncertów. Wcześniej w ramach trasy „Short n’ Sweet” w podobny sposób „aresztowała” m.in. Millie Bobby Brown i Margaret Qualley, zdobywając entuzjastyczne reakcje fanów i mediów.