Ruszyły castingi do nowych edycji „The Voice”! Sprawdź, jak się zgłosić

Nadszedł czas, aby kolejni utalentowani wokaliści stanęli przed szansą spełnienia marzeń na scenie jednego z najpopularniejszych talent show w Polsce. Producenci programów „The Voice of Poland”, „The Voice Kids” i „The Voice Senior” ogłosili rozpoczęcie castingów do nowych sezonów. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie online, a czas na aplikację mija 18 maja 2025 roku.

Kto może wziąć udział w programie „The Voice”?

„The Voice” to format, który od lat przyciąga rzesze fanów muzyki oraz młodych i starszych artystów marzących o karierze wokalnej. Każdy z trzech programów skierowany jest do innej grupy wiekowej:

„The Voice of Poland”

Ten program przeznaczony jest dla osób powyżej 16. roku życia. To tutaj swoje pierwsze kroki stawiali m.in. Krzysztof Iwaneczko, Natalia Nykiel czy Lanberry. Jeśli masz ukończone 16 lat i chcesz spróbować swoich sił, to właśnie dla Ciebie stworzono ten format.

„The Voice Kids”

Dzieci w wieku od 8 do 13 lat mogą zgłaszać się do programu „The Voice Kids”. Warunkiem jest jednak wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez rodzica lub opiekuna prawnego. Zgłoszenia bez udziału dorosłych nie będą rozpatrywane. W formularzu konieczne jest podanie adresu e-mail opiekuna.

„The Voice Senior”

Dla tych, którzy mają 60 lat lub więcej, powstał wyjątkowy program „The Voice Senior”. To okazja, by spełnić swoje muzyczne marzenia niezależnie od wieku. W ostatniej edycji serca widzów podbił m.in. Wojciech Bardowski – zwycięzca, który zachwycił swoją charyzmą i głosem.

Jak zgłosić się do castingu online?

Aby zgłosić się do jednej z edycji „The Voice”, należy odwiedzić oficjalną stronę internetową: www.voicecasting.pl. Proces rejestracji jest prosty i składa się z kilku kroków:

Wybierz program , w którym chcesz wziąć udział.

Wypełnij krótką ankietę online.

Załącz dwa nagrania wideo – jedno po polsku, drugie po angielsku.



Jakie nagrania są wymagane?

Do zgłoszenia należy dołączyć dwa covery – jeden w języku polskim, a drugi w angielskim. Występy mogą być zarejestrowane:

A cappella (bez akompaniamentu),

z podkładem muzycznym ,

z akompaniamentem instrumentu (np. pianina, gitary).

Nagrania muszą być naturalne – bez edycji dźwięku, autotune’a czy efektów wokalnych. Celem jest jak najwierniejsze oddanie możliwości głosu uczestnika.

Do kiedy można się zgłaszać?

Zgłoszenia online będą przyjmowane do 18 maja 2025 roku, do godziny 23:59. Po tym czasie formularze nie będą już dostępne. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu zostaną powiadomione drogą mailową lub telefoniczną przez organizatorów.

Marzysz o scenie? To Twój moment!

Jeśli śledzisz losy Anny Iwanek, Zosi Wójcik czy Wojciecha Bardowskiego i marzysz, by pójść w ich ślady – to najlepsza okazja! Nie zwlekaj i już dziś przygotuj swoje zgłoszenie. Przyszli zwycięzcy mogą być właśnie teraz na etapie pierwszego kliknięcia „Wyślij”.