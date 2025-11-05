CGM

Ruszył preorder powieści Sokoła. Zainteresowanie było tak duże, że padły serwery

Sokół debiutuje jako pisarz

2025.11.05

Ruszył preorder powieści Sokoła. Zainteresowanie było tak duże, że padły serwery

Sokół wyjaśnia tajemnicę „świąt w październiku”! To zapowiedź jego debiutanckiej powieści „Wesołych świąt”

Zagadkowe posty Sokoła o świętach Bożego Narodzenia, które od kilku tygodni pojawiały się na jego profilach w mediach społecznościowych, wywołały ogromne poruszenie wśród fanów. Wielu z nich zastanawiało się, czy raper rozpoczął nietypową kampanię reklamową jednej z dużych marek. Teraz wszystko stało się jasne – to nie była akcja komercyjna, lecz literacka niespodzianka!

Święta w październiku? Sokół miał na to plan

Od połowy października Sokół publikował na Instagramie krótkie nagrania, w których mówił o przygotowaniach do świąt, choinkach i prezentach. Fani nie kryli zdziwienia – w końcu do Wigilii zostały jeszcze dwa miesiące.

Część obserwatorów była przekonana, że to element marketingowej współpracy z jakąś marką. Tymczasem okazało się, że artysta promował w ten sposób swoją pierwszą książkę.

Sokół debiutuje jako pisarz – „Wesołych świąt” już w sprzedaży

Raper ogłosił, że chodziło o jego literacki debiut zatytułowany „Wesołych świąt”, który wydany zostanie nakładem wydawnictwa Wydałem. Książka jest już dostępna w przedsprzedaży na stronie wydawcy.

Jak zapowiada opis powieści:

„Jedenaście narracji. Jedno miasto. Trzy świąteczne dni. Masa kłopotów.”

Serwery Wydałem nie wytrzymały

Jak się okazuje zainteresowanie preorderem powieści Wojtka było tak duże, że serwery Wydałem nie dały rady.

„No co ja mam wam powiedzieć. Za dużo was, to padły serwery. Wesołych świąt” – napisał Sokół na instagramowym story. 

