Ruszają nagrania odcinków castingowych „Must Be The Music” w studio z jurorami

Już 4 listopada rozpoczną się nagrania odcinków castingowych programu „Must Be The Music” w spektakularnym studio. W tegorocznej edycji zaprezentują się najlepsi uczestnicy, wyłonieni spośród tysięcy zgłoszeń podczas castingu w pięciu miastach Polski, w tym dwukrotnie w Warszawie.

Ogromne zainteresowanie uczestników

Do najnowszej edycji programu zgłosiło się kilka tysięcy osób, w tym blisko 500 zespołów, chcących pokazać swój talent i muzyczne umiejętności. Na scenie wybrzmiewać będą różnorodne gatunki muzyczne: pop, rock, indie pop, nu core, metal, punk rock, folk, disco, disco polo, rap, utwory operowe oraz piosenki satyryczne i liryczne ballady.

Wokaliści, duety, zespoły i multiinstrumentaliści przybyli do pięciu miast Polski – Białegostoku, Wrocławia, Katowic, Sopotu i dwukrotnie Warszawy – aby zaprezentować swoje umiejętności, a także opowiedzieć historie związane z muzyką i własnym życiem artystycznym.

Skład jurorski i prowadzący

Jak w poprzedniej edycji, za stołem jurorskim zasiądą:

Natalia Szroeder

Sebastian Karpiel-Bułecka

Dawid Kwiatkowski

Miuosh

Program poprowadzą natomiast: Patricia Kazadi, Maciej Rock i Adam Zdrójkowski, zapewniając widzom pełen emocji komentarz i interakcję z uczestnikami.

Format programu i nagrody

Widzowie obejrzą siedem odcinków castingowych nagranych w studio oraz trzy odcinki na żywo: dwa półfinałowe i finałowy. Emisja programu planowana jest na przyszły rok.

Zwycięzca programu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 250 000 zł oraz prawo do udziału w Polsat Hit Festiwal, organizowanym przez Telewizję Polsat Sp. z o.o.

Ubiegłoroczną edycję wygrał duet Alien i Majtis, łączący rap z elektroniką i chwytliwymi tekstami. W najnowszej edycji uczestnicy również będą walczyć o zwycięstwo, pokazując różnorodność muzyczną i niepowtarzalny talent.

Sukces poprzedniej edycji w oglądalności

Według danych Nielsen Audience Measurement Polsat, odcinek finałowy poprzedniej edycji emitowany 16 maja 2025 roku osiągnął 9,23 proc. udziału w rynku w paśmie wieczornym, wyprzedzając konkurencyjne stacje: TVP1 (6,60 proc.), TVP2 (5,54 proc.) i TVN (7,93 proc.).

Średnia oglądalność w grupie 4+ wyniosła ponad 1,1 miliona widzów, a w grupie komercyjnej 16-59 program osiągnął 9,7 proc. udziału, co było najlepszym wynikiem całego sezonu.