CGM

Ruszają nagrania odcinków castingowych „Must Be The Music” w studio z jurorami

Do najnowszej edycji programu zgłosiło się kilka tysięcy osób

2025.11.03

opublikował:

Ruszają nagrania odcinków castingowych „Must Be The Music” w studio z jurorami

Już 4 listopada rozpoczną się nagrania odcinków castingowych programu „Must Be The Music” w spektakularnym studio. W tegorocznej edycji zaprezentują się najlepsi uczestnicy, wyłonieni spośród tysięcy zgłoszeń podczas castingu w pięciu miastach Polski, w tym dwukrotnie w Warszawie.

Ogromne zainteresowanie uczestników

Do najnowszej edycji programu zgłosiło się kilka tysięcy osób, w tym blisko 500 zespołów, chcących pokazać swój talent i muzyczne umiejętności. Na scenie wybrzmiewać będą różnorodne gatunki muzyczne: pop, rock, indie pop, nu core, metal, punk rock, folk, disco, disco polo, rap, utwory operowe oraz piosenki satyryczne i liryczne ballady.

Wokaliści, duety, zespoły i multiinstrumentaliści przybyli do pięciu miast Polski – Białegostoku, Wrocławia, Katowic, Sopotu i dwukrotnie Warszawy – aby zaprezentować swoje umiejętności, a także opowiedzieć historie związane z muzyką i własnym życiem artystycznym.

Skład jurorski i prowadzący

Jak w poprzedniej edycji, za stołem jurorskim zasiądą:

  • Natalia Szroeder

  • Sebastian Karpiel-Bułecka

  • Dawid Kwiatkowski

  • Miuosh

Program poprowadzą natomiast: Patricia Kazadi, Maciej Rock i Adam Zdrójkowski, zapewniając widzom pełen emocji komentarz i interakcję z uczestnikami.

Format programu i nagrody

Widzowie obejrzą siedem odcinków castingowych nagranych w studio oraz trzy odcinki na żywo: dwa półfinałowe i finałowy. Emisja programu planowana jest na przyszły rok.

Zwycięzca programu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 250 000 zł oraz prawo do udziału w Polsat Hit Festiwal, organizowanym przez Telewizję Polsat Sp. z o.o.

Ubiegłoroczną edycję wygrał duet Alien i Majtis, łączący rap z elektroniką i chwytliwymi tekstami. W najnowszej edycji uczestnicy również będą walczyć o zwycięstwo, pokazując różnorodność muzyczną i niepowtarzalny talent.

Sukces poprzedniej edycji w oglądalności

Według danych Nielsen Audience Measurement Polsat, odcinek finałowy poprzedniej edycji emitowany 16 maja 2025 roku osiągnął 9,23 proc. udziału w rynku w paśmie wieczornym, wyprzedzając konkurencyjne stacje: TVP1 (6,60 proc.), TVP2 (5,54 proc.) i TVN (7,93 proc.).

Średnia oglądalność w grupie 4+ wyniosła ponad 1,1 miliona widzów, a w grupie komercyjnej 16-59 program osiągnął 9,7 proc. udziału, co było najlepszym wynikiem całego sezonu.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes o spotkaniu z Winim i Sobotą: „Niewiele brakowało do bójki”
NEWS

Ten Typ Mes o spotkaniu z Winim i Sobotą: „Niewiele brakowało do bójki”

Mata udostępnił teledysk z Fagatą: „Musisz iść po swoje mała, nie przejmuj się tym, co gada o tobie jakiś leszcz”
NEWS

Mata udostępnił teledysk z Fagatą: „Musisz iść po swoje mała, nie przejmuj się tym, co gada o tobie jakiś leszcz”

Są nowe zdjęcia Diddy’ego z więzienia. Raper uśmiecha się i rozmawia z innymi współwięźniami w przerwie od pracy w pralni
NEWS

Są nowe zdjęcia Diddy’ego z więzienia. Raper uśmiecha się i rozmawia z innymi współwięźniami w przerwie od pracy w pralni

Symbliczny moment dla amerykańskiego hip-hopu. Rap znika z listy Billboardu. Pierwszy raz od 35 lat
NEWS

Symbliczny moment dla amerykańskiego hip-hopu. Rap znika z listy Billboardu. Pierwszy raz od 35 lat

Halsey i jej narzeczony całkowicie nago w szokującym stroju na Halloween
NEWS

Halsey i jej narzeczony całkowicie nago w szokującym stroju na Halloween

Gural tłumaczy, dlaczego nagrał z MIÜ: „Namówiły mnie do tego moje dziewczyny”
NEWS

Gural tłumaczy, dlaczego nagrał z MIÜ: „Namówiły mnie do tego moje dziewczyny”

Billie Eilish wzywa miliarderów do działania: „Oddajcie swoje pieniądze”
NEWS

Billie Eilish wzywa miliarderów do działania: „Oddajcie swoje pieniądze”

Polecane

1 na 1
Artur Rawicz vs Paula Roma: „Stwierdziłam, że pora na zmianę i nagrywam popowy album”

Artur Rawicz vs Paula Roma: „Stwierdziłam, że pora na zmianę i nagrywa ...

Paula gościem najnowszego odcinka podcastu 1 NA 1

2 godziny temu

CGM
Disturbed ogłaszają  przerwę. David Draiman: „Wszyscy potrzebujemy długiego odpoczynku”

Disturbed ogłaszają  przerwę. David Draiman: „Wszyscy potrzebujemy dłu ...

Kontrowersje wokół wokalisty gruppy

3 godziny temu

CGM
Mata udostępnił teledysk z Fagatą: „Musisz iść po swoje mała, nie przejmuj się tym, co gada o tobie jakiś leszcz”

Mata udostępnił teledysk z Fagatą: „Musisz iść po swoje mała, nie prze ...

Zagadka rozwiązana

6 godzin temu

CGM
Paul McCartney o plotkach o swojej śmierci po rozpadzie Beatlesów: „Na wiele sposobów byłem martwy”

Paul McCartney o plotkach o swojej śmierci po rozpadzie Beatlesów: „Na ...

Jak plotki wpłynęły na McCartneya

6 godzin temu

CGM
Gwiazda Stranger Thing oskarża byłego partnera Lily Allen o „nękanie i zastraszanie” na planie serialu

Gwiazda Stranger Thing oskarża byłego partnera Lily Allen o „nękanie i ...

Incydent miał miejsce przed rozpoczęciem zdjęć do piątego i finałowego sezonu serialu

9 godzin temu

CGM
NBA YoungBoy zarobił 70 mln dolarów na trasie koncertowej, która nadal trwa

NBA YoungBoy zarobił 70 mln dolarów na trasie koncertowej, która nadal ...

Najwyższy przychód z pojedynczego koncertu zanotowano w Nowym Jorku

9 godzin temu